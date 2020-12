Grande Fratello VIP: 6 nuovi concorrenti svelati da ''Chi''

sponsor

Dopo settimane di indiscrezioni, il settimanale di Alfonso Signorini ha finalmente tolto il riserbo su 6 nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP. Visti i buoni ascolti e il conseguente prolungamento del reality, il conduttore aveva anticipato che gli ingressi di dicembre sarebbero stati dieci. Da quanto si sa, cinque di loro varcheranno la porta rossa lunedì 7 e altri quattro la settimana successiva. Si era parlato di Carlotta Dell’Isola, Filippo Nardi, Gianmaria Antinolfi, Samantha De Grenet, Andrea Iannone, Lorenzo Amoruso, Michele Merlo, Manuel Galiano, Claudio Sana e Alex Di Giorgio. Quanti di loro figurano nella lista trapelata da Chi?

Carlotta Dell’Isola

Si era parlato di “un nome da Temptation Island” e il pubblico è stato accontentato. Le indiscrezioni su Carlotta Dell’Isola erano vere, come del resto i dubbi sulla sua “sovraesposizione mediatica” avanzati da Sofia Calesso. Due ospitate al Maurizio Costanzo Show, infatti, non potevano che prepararne l’arrivo al GF VIP. L’ingresso della giovane era stato anticipato anche da Gabriele Parpiglia che l’ha già accostata alla “Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia”.

Samantha De Grenet

Da un’isola all’altra. Anche per Samantha De Grenet è la conferma di un’indiscrezione. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si appresta a entrare al Grande Fratello VIP ritrovando – nel caso decida di restare – l’ex naufraga Dayane Mello, concorrente nella stessa edizione. La neo-50enne era stata di recente a Domenica Live per parlare della sua vita sentimentale tra Filippo Inzaghi, Leonardo Pieraccioni e il marito Luca Barbato, sposato per la seconda volta dopo cinque anni di separazione.





Filippo Nardi

Lo aveva anticipato il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti e, come sempre, non ci aveva visto male. Per Filippo Nardi si tratta di un ritorno, diciannove anni dopo, nella Casa che l’aveva lanciato nel 2001. Il suo “dove sono le sigarette” fu eletto a tormentone come le sue minacce agli autori brandendo una mazza da golf. Stando ai commenti sui social, però, il pubblico non sarebbe felice di rivederlo: riuscirà l’italo-inglese a riportare i fan dalla sua parte?

Andrea Zenga

La prima “sorpresa” tra i nuovi concorrenti del GF VIP è Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Per il 27enne – che gioca in serie D nello stesso ruolo del padre – non si tratta della prima partecipazione a un reality, avendo debuttato a Temptation Island nel 2018 con l’allora fidanzata Alessandra. I due uscirono insieme, ma ad aprile 2020 fu lo stesso Zenga ad annunciare la fine della relazione. “Non c’è stato nessun litigio – spiegò su Instagram – ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi”.





Ginevra Lamborghini

La seconda “sorpresa” è un’altra “parente”. Ginevra Lamborghini è la sorella della più celebre Elettra, influencer e neo-sposa del dj olandese Afrojack. Sembra però che tra le due non corra buon sangue: la neo-concorrente del Grande Fratello VIP non era neppure al matrimonio. Interrogata da Chi, la twerking queen tagliò corto sui motivi dell’assenza: “accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…”.

Secondo TGcom le sorelle non si parlano da mesi: ne sapremo di più?