Filippo Nardi: l’ex fidanzata Benedetta Dolfi, il figlio e la vita privata

Filippo Nardi è un nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. L’italo-inglese rientra nella Casa diciannove anni dopo la celebre sfuriata che lo elesse a personaggio-tormentone dell’anno. Nel 2018 si rimise in gioco partecipando alla L’Isola dei Famosi dove fu eliminato dopo sei settimane. Di lui si conosce la sua professione di disc jockey, conduttore televisivo e opinionista, ma cosa si sa della sua vita privata? Chi è l’ex fidanzata Benedetta Dolfi dalla quale ha avuto un figlio?

Filippo Nardi e l’ex fidanzata Benedetta Dolfi

- Advertisement -

Filippo Nardi nacque a Londra il 30 maggio 1969. Secondo BiografieOnline la madre sarebbe figlia di genitori ebrei polacchi e ucraini mentre il padre di origini fiorentine. Lo stesso sito fa discendere il gieffino dalla famiglia nobile toscana dei Nardi-Dei sebbene sia già stato smentito dal Libro D’Oro della Nobiltà Italiana oltre che dall’edizione 2014 dell’Annuario Della Nobiltà Italiana.

Di lui, però, si sa molto poco. Una delle prime volte in cui si aprì sulle sue vicende personali fu durante L’Isola dei Famosi 2018 quando comparve in studio l’ex fidanzata Benedetta Dolfi. Secondo il settimanale Chi la separazione avvenne nel 2007 mentre FanPage parla di un rapporto durato “11 anni”: si evince quindi che i due si unirono intorno al 1996. Nonostante si parli di lei come “ex moglie” non risulta che i due fossero sposati. Nel 2002 nacque il loro figlio Zack.

I problemi economici

- Commercial -



In Honduras emersero i lati più tristi di Filippo Nardi. “Potevo mangiare fuori tutte le sere e invitare 6-7 persone – confidò l’ex gieffino – spendere ogni volta 500-600 euro. Sono passato al non poter andare a mangiare la pizza con mio figlio. Se lo portavo al cinema poi per qualche giorno dovevo mangiare solo patate. Sono cose che fai volentieri, però, non mi pesa”.

I problemi economici iniziarono dopo la rottura con la compagna. “È successo intorno al 2008 – spiegò a Chi – quando c’è stato il crollo degli immobili e il lavoro ha iniziato a scarseggiare. Avevo investito tutti i soldi in un appartamento a Milano e ho dovuto venderlo perché si era svalutato”.

sponsor

Filippo Nardi provò allora a cambiare vita: “Sono andato a vivere in Romagna per guardare il mare e fare i conti con me stesso. Ma quando ho capito che Zack aveva bisogno di me, mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi e ho spiegato a mio figlio il valore del denaro. Ma ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni”.

“Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio – concluse – ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione ma non per il GF, anzi lo rifarei”.

Filippo Nardi e Elisabetta Gregoraci

Uno dei maggiori rumor su Filippo Nardi riguarda un suo presunto flirt di “quindici anni fa” con Elisabetta Gregoraci. Il gossip è stato rilanciato da Riccardo Signoretti e in qualche modo avallato dal paparazzo Andrea Franco Alajmo. Tuttavia, confermando la sua reputazione di gentleman, il disc jockey non ha voluto commentare né aggiungere dettagli. Andando a ritroso con le date, quel “quindici anni fa” ci riporta al 2005, quando il gieffino era legato alla Dolfi e la Gregoraci non era fidanzata con Briatore ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata impegnata con Mino Magli.

Filippo Nardi e Barbara D’Urso

Nell’estate 2019 girò la voce che la fidanzata di Filippo Nardi fosse Barbara D’Urso. I due furono pizzicati insieme ma la conduttrice smentì parlando solo di una “bellissima amicizia”. Interpellato dal settimanale Nuovo, il gieffino commentò: “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”.

Filippo Nardi e la “giovanissima fidanzata”

Nel settembre 2019 a Pomeriggio 5 andò in onda un siparietto tra Filippo Nardi e la presentatrice. I due scherzarono e si punzecchiarono finché Barbara D’Urso ricordò “Quando stava a casa aveva una giovanissima fidanzata“. L’italo-inglese chiarì: “una frequentazione che non è durata” e la conduttrice aggiunse “Dopo poco mi ha chiamato e mi ha detto ‘questa è sparita’. E io gli ho risposto: ‘Te l’avevo detto‘”.

Situazione attuale

Nonostante la sua riservatezza, non risulta che Filippo Nardi abbia attualmente una fidanzata. In un’intervista a Spy Filippo Nardi ha inoltre sostenuto di avere un “ottimo rapporto” con l’ex compagna Benedetta Dolfi. Chissà se il Grande Fratello VIP sarà per l’italo-inglese un’occasione di “sbottonarsi” rivelando altri dettagli sulla sua vita.

Marie Jolie