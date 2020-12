Samantha De Grenet: il marito Luca Barbato, il figlio e ogni ex fidanzato

Dal 7 dicembre Samantha De Grenet è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP: la 50enne conduttrice ed ex modella fa suo ingresso nel reality insieme a Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Di lei si conoscono le origini nobili, la carriera professionale ma soprattutto la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2017 dove fu eliminata alla nona puntata. La vita privata di Samantha De Grenet, invece, vede tre matrimoni, due dei quali con l’attuale marito Luca Barbato, un figlio e qualche fidanzato celebre tra cui Alessandro Benetton, Leonardo Pieraccioni e Filippo Inzaghi. Ma andiamo con ordine.

Il primo matrimonio con Pierfrancesco Micara

Ancora giovanissima Samantha De Grenet sposò Pierfracesco Micara, ex fidanzato di Rosita Celentano. Nel gennaio 2020 raccontò la sua esperienza: “avevo vent’anni, ero una cucciola – disse a Vieni da me – eravamo due giovani innamoratissimi e con la voglia di creare una famiglia. Io rimasi incinta, quindi decidemmo insieme di sposarci, di anticipare”. Quella relazione ebbe degli strascichi non indifferenti nella sua vita. “Ho perso il nostro bambino prima del matrimonio – aggiunse – ero al terzo mese. Ebbi delle doglie da parto, fu una situazione tremenda. Decidemmo di sposarci comunque perché pensavo che fosse l’unica persona che potesse capire il dolore che provavo. Io ci credevo, ma in quel momento forse non ero così lucida. L’unione durò pochissimo, avevo cambiato idea già dal viaggio di nozze. Ci siamo trovati su due binari diversi e il matrimonio venne annullato dopo tanti anni”.

Edoardo Vittorio Agnelli

Lasciato il marito, Samantha De Grenet si legò con il cantante Edoardo Vittorio Agnelli. Ma a parte qualche foto che li ritraggono insieme (e le dichiarazioni della soubrette che lo definisce “fisicato”) le informazioni su di loro sono poche e frammentarie. Un articolo di Repubblica del 1997 riporta: “sale in scena Edoardo Agnelli, il fidanzato di Samantha De Grenet (madrina della festa al cavallo campione May day). Agnelli – nessuna parentela con l’ Avvocato – canta i brani del suo album“.

Samantha De Grenet e Leonardo Pieraccioni

Dal 1998 al 2000 Samantha De Grenet ebbe una relazione con l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. “Nel momento in cui ci siamo fidanzati – raccontò a Caterina Balivo – non volevo dare un’arma ai malpensanti, non volevo passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista”. La soubrette rifiutò ogni proposta: “Oggi se tornassi indietro le accetterei tutte” confidò.

Sull’addio a Pieraccioni la De Grenet restò vaga: “Tempi sbagliati, diciamo così”. E ha concluso: “È stato un rapporto bello e intenso, siamo amici e sono sicura che se dovessi aver bisogno, lui ci sarebbe sempre”.

Samantha De Grenet e Filippo Inzaghi

Nell’intervista ci fu spazio anche per la sua storia con Filippo Inzaghi, avvenuta nel 2000. “Ero pazza di lui – disse – è stato un grande innamoramento, durato però pochi mesi”. Anche in quell’occasione arrivarono inviti e richieste da ogni programma sportivo che la showgirl declinò.

Nel 2001 spiegò al Corriere i motivi della rottura: “È giovane, ha ancora voglia di far casino con gli amici. È uno mondano, io non lo sono, io amo fare le cose normali, la pizza, il cinema. Lui vuole divertirsi e guardarsi un po’ in giro. Io ero innamorata di Filippo. Ora l’ho lasciato libero per tutte le ragazze che lo amano: era una partita persa in partenza. Quando stai con una persona conosciuta, un bel ragazzo come Filippo, è normale che ci siano tante corteggiatrici attorno. Il telefonino squillava in continuazione”.

Il fidanzato Alessandro Benetton

Intorno al 2003 Samantha De Grenet si fidanzò con Alessandro Benetton, rampollo dell’omonima famiglia trevigiana. Il rapportò durò un anno e mezzo: “È stato un grandissimo amore, ma ero giovanissima – raccontò a Vieni da me – lui è un ragazzo semplice, fino a qualche anno fa viaggiava in economica. E’ uno che non ha mai mostrato. Ci siamo amati tanto, però, è finita perché probabilmente eravamo le persone giuste nel momento sbagliato, ma meglio così, altrimenti non avrei incontrato Luca (il suo futuro marito)”. Alla domanda di Caterina Balivo su quale tra lui, Leonardo Pieraccioni e Filippo Inzaghi abbia amato di più, la showgirl non ha avuto dubbi: “Alessandro”.

Il marito Luca Barbato

La storia più importante di Samantha De Grenet è quella con l’ingegnere Luca Barbato, di cinque anni più giovane. Nel 2005 la coppia si sposò a Terni con rito civile e nel 2006 arrivò il loro figlio Brando. Tuttavia le prime difficoltà sorsero proprio in quel momento: “Diventare genitori non sempre unisce – spiegò a Caterina Balivo – Se non si è forti e non si hanno presenti le priorità, l’arrivo di un bambino ti scombussola”. E infatti proprio quell’anno lasciò suo marito.

Il fidanzato Giulio Bassocu

Nel 2008 Samantha De Grenet ebbe un nuovo fidanzato: si trattava del chirurgo estetico romano Giulio Bassocu con il quale fu paparazzata da Chi in un weekend in barca a Napoli. Seguirono le dichiarazioni ufficiali: “Giulio è un uomo che mi capisce e condivide i miei valori. Sa che cosa significa avere una famiglia e condivide quello che io ho sempre detto: chi ama me deve in primo luogo amare mio figlio Brando, perché lui viene prima di tutto”.

Samantha De Grenet e Gabriele Arena

Nel maggio 2010 la soubrette finì su Chi insieme a Gabriele Arena, pilota Alitalia di 35 anni. A GossipNews disse che nuovo fidanzato la corteggiò come un uomo d’altri tempi. “Gabriele è perfino riuscito a superare una prova in cui cadono la maggior parte degli uomini – scrisse Spettegola.com – ossia accettare che Samantha è prima di tutto una mamma e che suo figlio Brando è la sua priorità”. Nonostante le premesse, la liaison si concluse dopo pochi mesi.

Il fidanzato Massimo Zuccato

Nell’agosto 2010 Samantha De Grenet iniziò una storia con l’allora 32enne Massimo Zuccato, ex fidanzato di Randi Ingreman. “Ho riflettuto molto su Gabriele – raccontò a Top – lui per me è stato una specie di Caronte… Quando ho incontrato Gabriele ho capito che ero pronta a innamorarmi di nuovo. Però con lui ci ho provato razionalmente, e così non funziona. Ci vuole passione: quella è venuta fuori con Massimo”. Incalzata sulla nuova relazione rispose: “C’è un coinvolgimento totale. Viviamo la nostra storia senza nessuna preclusione mentale. Potrebbe durare altri tre giorni, come potrebbe, invece, essere l’amore della vita intera”. Invece, a febbraio 2012 ci fu l’addio.

Il ritorno con l’ex marito Luca Barbato

A sorpresa, nel 2013 Novella 2000 pizzicò Samantha De Grenet mentre baciava l’ex marito Luca Barbato. “Ci stiamo solo studiando” commentò la soubrette per poi aggiungere “Luca è il migliore di tutti”. I due erano già apparsi su Oggi insieme al figlioletto ma nessuno poteva immaginare un ritorno di fiamma. Nel 2015 arrivarono addirittura le nozze. “Lo ri-amo e lo ri-sposo” disse la soubrette a Vanity Fair. “La vita…- aggiunse – che grande mistero, riesce sempre a sorprendermi. Quando pensi che le cose siano ormai chiare e definite, ecco che il tuo destino in un attimo cambia completamente direzione”.

E ad accompagnarla all’altare, quel 19 settembre, furono il padre e il figlio Brando, nato proprio da quel matrimonio.

Ci si augura che durante la sua permanenza al Grande Fratello VIP Samantha De Grenet possa raccontare nuovi dettagli del suo incredibile e poetico ritorno con il marito Luca Barbato.

Marie Jolie