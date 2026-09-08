Louis Dassilva, prima intervista in tv dopo l’assoluzione: “Mi sono sentito libero”

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Roma, 7 settembre 2026 — Prima intervista televisiva per Louis Dassilva dopo l’assoluzione nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ospite di “Ore 14” su Rai2, Dassilva ha ripercorso il momento della sentenza e il ritorno alla vita fuori dal carcere, dove aveva trascorso quasi due anni.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Nel corso della trasmissione l’uomo ha detto di essersi sentito libero al momento della lettura del verdetto, pronunciando le parole: “Mi sono sentito libero”. Ha affrontato anche i temi legati alla detenzione, al rapporto con la moglie e al caso che lo ha travolto.

Sulla posizione di Manuela Bianchi, citata nel processo, Dassilva ha affermato che lei lo ha accusato “per difendere altri o se stessa”, commento riportato durante l’intervista.

Intanto la procura ha presentato appello contro l’assoluzione ottenuta in primo grado.