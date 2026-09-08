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Louis Dassilva, prima intervista in tv dopo l’assoluzione: “Mi sono sentito libero”

Louis Dassilva, assolto per l’omicidio di Pierina Paganelli, racconta a “Ore 14” su Rai2 il ritorno alla libertà dopo quasi due anni in carcere; la Procura ha impugnato il verdetto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin
Louis Dassilva durante una trasmissione Rai
Louis Dassilva durante una trasmissione Rai

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Roma, 7 settembre 2026 — Prima intervista televisiva per Louis Dassilva dopo l’assoluzione nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ospite di “Ore 14” su Rai2, Dassilva ha ripercorso il momento della sentenza e il ritorno alla vita fuori dal carcere, dove aveva trascorso quasi due anni.

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Nel corso della trasmissione l’uomo ha detto di essersi sentito libero al momento della lettura del verdetto, pronunciando le parole: “Mi sono sentito libero”. Ha affrontato anche i temi legati alla detenzione, al rapporto con la moglie e al caso che lo ha travolto.

Sulla posizione di Manuela Bianchi, citata nel processo, Dassilva ha affermato che lei lo ha accusato “per difendere altri o se stessa”, commento riportato durante l’intervista.

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Intanto la procura ha presentato appello contro l’assoluzione ottenuta in primo grado.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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