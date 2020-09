Segnala al giornale “La Voce di Venezia”

Fai una segnalazione al giornale.

Hai visto qualcosa che non ti convince? C’è stato un episodio per cui vuoi protestare? Hai chiesto un intervento e non hai ricevuto risposta?

Oppure semplicemente hai assistito ad un fatto che vuoi raccontare, hai scoperto una “notizia”, ovvero vuoi che vengano fatti gli auguri a qualcuno?

Per tutte queste circostanze puoi contattare il giornale. Clicca nel link qui sotto, qualcuno in redazione prenderà in carico la tua segnalazione e ti risponderà nel più breve tempo possibile.





La Voce di Venezia è una porta aperta verso la città, i suoi abitanti, le sue istituzioni.

clicca qui e scrivici una mail