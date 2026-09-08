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Prima traversata a nuoto del Canale d’Otranto: Spyros ce l’ha fatta dopo quasi 32 ore

Spyros Chrysikopoulos, 43 anni, ha nuotato da Othonoi a Santa Maria di Leuca: 91,4 km in 31 ore e 50 minuti, senza muta e senza soste. Impresa certificata.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Spyros Chrysikopoulos, 43 anni, ha completato la prima traversata a nuoto del Canale d’Otranto, partendo da Othonoi e approdando a Santa Maria di Leuca dopo 31 ore e 50 minuti di nuoto ininterrotto.

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L’atleta greco è partito lunedì 31 agosto dall’isola più a ovest dell’arcipelago delle Diapontie e ha percorso 91 chilometri e 400 metri esclusivamente a bracciate, senza toccare punti d’appoggio, senza muta e senza alcuna strumentazione di supporto.

La traversata si è svolta anche di notte e in condizioni di mare spesso molto mosso, con il rischio di burrasche e pioggia. Due giudici della Marathon Swimmers Federation hanno seguito tutta la navigazione e ne hanno certificato il rispetto delle norme del nuoto di fondo in acque libere.

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L’impresa ha valso a Chrysikopoulos una menzione nel libro dei Guinness dei primati. Non si tratta del primo tentativo: nel 2024 aveva dovuto rinunciare per condizioni particolarmente avverse e per la presenza di branchi di meduse che rendevano impossibile la traversata.

Il nuotatore ha alle spalle altre imprese estreme: nel 2021 aveva ottenuto un record mondiale percorrendo 358,2 chilometri in sette giorni, e nel luglio dello scorso anno aveva nuotato 151 chilometri in 48 ore in una piscina da 50 metri.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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