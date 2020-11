Grande Fratello VIP: ''i nuovi ingressi saranno 10''. Tutti i possibili concorrenti

“Al Grande Fratello VIP sono previsti 10 ingressi“.

Nell’ultima puntata di Casa Chi Alfonso Signorini ha svelato quanti saranno i nuovi concorrenti del reality. D’altronde era prevedibile: dopo l’allungamento del programma e le possibili rinunce un “turnover” del cast sembrava inevitabile. Se non sarà un “GF VIP 6“, sarà per lo meno un “GF VIP 5.5“.

Ma le anticipazioni non si fermano qui: il conduttore si è sbilanciato anche sul sesso dei nuovi arrivi, “cinque uomini e cinque donne” aggiungendo che “i concorrenti arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island“. Alla luce delle informazioni diramate, quindi, è già possibile stilare un identikit dei nuovi ingressi?





Quando entra Cristiano Malgioglio?

Uno di loro sarà Cristiano Malgioglio che lo aveva già confermato in un’intervista. Il 75enne avrebbe dovuto svelare il suo arrivo lunedì ma il collegamento è saltato per motivi tecnici. “Causa problemi di connessione – ha scritto FanPage – non è stato possibile comunicare questa ennesima notizia ai gieffini che, quindi, vedranno il cantautore varcare la soglia della porta rossa direttamente nella puntata di lunedì 30 novembre“. Per Malgioglio sarà la seconda partecipazione al Grande Fratello VIP dopo la sua esperienza nel 2017 che lo vide uscire in semifinale.

Giada De Blanck al Grande Fratello VIP?

Dopo l’uscita di Patrizia De Blanck si è parlato dell’ingresso della figlia, ma lo stesso Signorini ha gelato ogni speranza. “Giada De Blanck è stata una delle prime cose a cui ho pensato un mese fa – ha ammesso il conduttore – però dovete sapere che ci tiene molto al suo lavoro. È una manager in carriera, gestisce una squadra di basket a livello nazionale e gestisce gli atleti. Gliel’ho chiesto, è un personaggio meraviglioso, ma non ci pensa neppure di fare televisione”.





Il nome dello sport è Andrea Iannone?

Alfonso Signorini aveva ventilato tra gli ingressi anche quello di Andrea Iannone. Il pilota, ex compagno di Giulia De Lelis e Belen Rodriguez, era previsto già dall’inizio ma il ricorso alla squalifica per doping ha allungato le tempistiche. Il conduttore preferirebbe “farlo arrivare nella prossima edizione” concludendo, però, che “al Grande Fratello VIP può succedere di tutto”. Il suo nome è tornato alla ribalta anche su TrendIt che lo ha riannoverato tra i papabili.

Lorenzo Amoruso da Temptation Island?

Lo stesso sito ipotizza che da Temptation Island potrebbe arrivare Lorenzo Amoruso, ex calciatore attualmente fidanzato con l’ex Miss Italia Manila Lazzaro. Le ragioni del “sospetto” provengono da un recente appello social della compagna: “perché non fate entrare al Grande Fratello VIP un personaggio come Amoruso? Vedete come ve la sistema una come Selvaggia Roma, è uno che le persone le sgama da lontano”.

E se Lorenzo Amoruso e Manila Lazzaro entrassero in coppia?

Tra l’altro, l’ex modella aveva detto a SuperGuida TV:





“mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a Temptation Island. Poi non se n’è fatto più nulla”.

Michele Merlo e Manuel Galiano?

Si era già parlato dei possibili ingressi di Michele Merlo di Amici e Manuel Galiano di Uomini e Donne. Da allora, però, nessun aggiornamento. Del primo c’è un’emoji maliziosa con la quale ha condiviso un pezzo sul GF VIP, del secondo c’è l’articolo rilanciato da Merlo che parlava del suo arrivo. C’è da dire, comunque, che anche Galiano ha preso parte a Temptation Island. E se fosse lui e non Amoruso il concorrente vociferato?

Gli altri ingressi al Grande Fratello VIP

Sembra ormai dimenticato il riferimento ai tre “non-famosi” spoilerati da Riccardo Signoretti di Nuovo. Tra loro – secondo Biccy.it – poteva esserci il modello gay auspicato da Zorzi.

Alfonso Signorini ha poi parlato dei concorrenti attuali: rimarranno o lasceranno il GF VIP?





“Elisabetta Gregoraci, certo, è combattuta – ha detto il conduttore – ma io credo che resterà. Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e c’è di mezzo il Natale. Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche”.

Ad essere davvero in crisi sarebbe Francesco Oppini: “a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata – ha concluso Signorini – magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”.

E mentre Giacomo Urtis si tratterrà al Grande Fratello VIP per almeno un’altra settimana, il pubblico continua a chiedersi chi saranno i nuovi concorrenti. Secondo Biccy.it cinque ingressi avverranno il 7 dicembre e altri quattro il 14. Chi vivrà vedrà.

Marie Jolie