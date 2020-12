Grande Fratello VIP: tra i nuovi concorrenti c’è un gay. Parola di Malgioglio

sponsor

Non ha fatto tempo ad entrare e ha già fatto uno spoiler. Come previsto, il ciclone Malgioglio si è abbattuto sul Grande Fratello VIP confermando una news che girava da tempo: tra i nuovi ingressi nella Casa ci sarebbe un omosessuale. Ne aveva parlato anche Signorini quando a metà ottobre voleva esaudire la richiesta di Tommaso Zorzi. Poi non se n’è più fatto nulla, ma proprio ora che il cast ha bisogno di un turnover a darne la conferma ci ha pensato Malgioglio. Ma cos’ha detto il cantautore? E soprattutto: chi è il concorrente gay pronto a debuttare?

sponsor



Cristiano Malgioglio: “arriverà un altro gay”

Poco prima della fine della puntata, Cristiano Malgioglio si è confidato con Tommaso Zorzi, l’unico altro gay nella Casa. Con il solito pepe che caratterizza la sua dialettica, il paroliere si è lamentato della scarsa presenza maschile nel reality. “Ci sono pochi uomini – ha detto – ci sono 10 femmine e tre maschi. Mi spiace che se n’è andato Enock, certo, fortunata quella che lo prende. Qua gli ucc***i sono tutti morti, non ci sono proprio ucc***i”.

E poi la rivelazione: “Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio, questo non lo potevo dire, ora Signorini mi bacchetterà. Vabbè significa che questa non sarà più la Casa del Grande Fratello ma della Grande Sorella o del Gay Brother“.

Chi è il gay in arrivo?

La news del nuovo ingresso gay era stata accolta dal paparazzo Alan Fiordelmondo che aveva parlato di “un ragazzo con cui Zorzi aveva fatto una vacanza in Sicilia”, identificato dal web con l’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona.

Più recentemente il conduttore era tornato sul tema dichiarando: “insieme agli autori abbiamo previsto un potenziale ragazzo che possa attirare le attenzioni di Tommaso Zorzi”. Il cerchio dei papabili si era ristretto con la frase “lui gli aveva messo gli occhi addosso, ma quest’ultimo non l’avrebbe preso in considerazione”. Ma quando Signorini ha aggiunto:





“Si tratta di un grandissimo sportivo che non nasconde la propria omosessualità. Tommaso lo segue su Instagram, lo riempie di like ma non viene filato neanche di striscio”, i siti di gossip si sono scatenati.





Il concorrente gay è Alex Di Giorgio?

È così emerso un altro nome: quello del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, dichiaratamente gay ed ex fidanzato di Marco Carta. Di lui si era già parlato quando fu vittima di stalking da parte dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Ivano Marino, condannato a un anno e due mesi. Per il momento, però, massimo riserbo sia da parte del presentatore che degli autori.

Quando entreranno i nuovi concorrenti?

Dopo Malgioglio al Grande Fratello VIP sono previsti altri nove ingressi che verranno così ripartiti: cinque nella puntata di lunedì 7 dicembre e quattro in quella del 14. E mentre si fanno sempre più insistenti le voce su Filippo Nardi, Carlotta Dell’Isola, Gianmaria Antinolfi e Samantha De Grenet, si aggiungono così le voci su Alex Di Giorgio. Ma sarà lui il concorrente gay tanto atteso da Zorzi? Chi vivrà vedrà.

Marie Jolie