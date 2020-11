Filippo Nardi tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP? La ''bomba'' di Signoretti

Tra i 10 nuovi concorrenti che entreranno al Grande Fratello VIP ci sarebbe Filippo Nardi. È questa la “bomba” sganciata del direttore di Nuovo Riccardo Signoretti che, tramite il suo profilo Instagram, ha svelato uno dei possibili ingressi. Un post breve e telegrafico, composto dalla sola foto dell’interessato con la didascalia “Filippo Nardi tra i nuovi ingressi al GF Vip“. L’indiscrezione ha subito fatto il giro del web: Trash.it che la dà per certa titolando “svelato uno dei prossimi concorrenti” mentre Novella 2000 non si sbilancia parlando di semplice “gossip”. Ma che ne pensa il pubblico? Lo vuole davvero rivedere?





Filippo Nardi al Frande Fratello 2001

Per il 51enne si tratterebbe infatti di un ritorno. Nel 2001 Filippo Nardi prese parte alla seconda edizione del Grande Fratello abbandonando il programma dopo 13 giorni. Fumatore incallito, l’italo-inglese andò su tutte le furie per la mancanza di sigarette arrivando ad agitare minacciosamente una mazza da golf contro gli autori. Celebre la sua frase “dove sono le sigarette?” pronunciata con accento britannico ed eletta a vero tormentone televisivo. La produzione gli concesse un pacchetto sebbene non previsto nella “spesa settimanale” ma il concorrente decise “per dignità” di lasciare il reality. Conclusa quell’esperienza, partecipò a Chiambretti c’è su Rai2 nonostante avesse un contratto esclusivo con Mediaset.

Filippo Nardi dopo il GF

Nel 2002 Filippo Nardi entrò nel cast del programma Le Iene, nel 2005 passò a MTV dove condusse Loveline insieme a Camila Raznovich che ritroverà nel 2012 in Mamma mia che settimana trasmesso su La7d.

I suoi impegni televisivi furono affiancati da una proficua carriera come DJ e produttore nel panorama della musica house. L’ex gieffino arrivò a suonare all’Echoes di Riccione, al Torqueville di Milano, al Mazoom di Sirmione e al Tenax di Firenze dove si insidiò come resident.

Nel 2018 si riaffacciò nei reality prendendo parte a L’Isola dei Famosi dove fu eliminato









alla settima puntata. Tornò alla ribalta come opinionista di Barbara D’Urso e condusse nel 2019 Saranno Isolani, mini-show di contorno del programma di Canale 5. In tempi recenti ha fatto parlare di sè per suoi problemi economici: a causa dell’emergenza Covid Filippo Nardi non ha più lavorato.

La reazione del web

La maggioranza degli utenti non sembrerebbe gradire il ritorno di Filippo Nardi. Sotto il posti di Riccardo Signoretti sono apparsi commenti tutt’altro che entusiasti come quello di Simona che scrive “sempre gli stessi sfigati che devono portare a casa il pane…bastaaa” o di Angelo che aggiunge “la riesumazione proprio!!! ma cosa costa mettere volti nuovi e molto più interessanti!!! mah”. Poi ancora “dai, ma perché stanno prendendo personaggi che il GF l’hanno già fatto… diventa noioso” di Fedy e “ma quante volte entra al GF Filippo” di Mary.

Nonostante tutto, qualche voce fuori dal coro c’è, come Suzy che posta “a me piace da matti, simpaticissimo” seguita da Carla con il suo “allora farò il tifo solo per te”.

Infine, numerosissimi anche i commenti “neutri” di quelli che lo ricordano per “dove sono le sigarette”.

Se l’indiscrezione fosse vera, l’ingresso di Filippo Nardi riuscirà a mettere d’accordo i telespettatori del Grande Fratello VIP?

Marie Jolie