Elettra Lamborghini si sposa oggi. Il matrimonio sul Lago di Como

Il gran giorno è arrivato: Elettra Lamborghini sposerà oggi Nick van de Wall, dj e produttore olandese conosciuto come Afrojack. Il matrimonio si terrà in una prestigiosa villa sul Lago di Como dove la cantante si trova già da qualche giorno: come anticipato dalle stories su Instagram, ad occuparsi di ogni dettaglio saranno il wedding planner Enzo Miccio e un’altra personalità del settore nuziale, Vincenzo d’Ascanio, event production e floral designer.

Secondo le indiscrezioni, la location prescelta sarà Villa Balbiani mentre la cerimonia, pronunciata in inglese, sarà di tipo religioso. A fare da testimoni alla 26enne le due sorelle gemelle, Lucrezia e Flaminia di 21 anni; assente l’altra sorella Ginevra, che non presenzierà al matrimonio per motivi sconosciuti. Secondo Novella 2000, tra le due esisterebbe una non specificata tensione pregressa che le interessate non vogliono approfondire.





Le fedi nuziali sarebbero state acquistate in via Montenapoleone a Milano mentre i cambi d’abito previsti durante la giornata dovrebbero essere tre. Non è dato sapere con quale vestito verrà pronunciato il fatidico “sì”: gli altri outfit sarebbero uno in stile “pop” per il ricevimento e un altro per il “post-party”, che a quanto pare ricalcherà lo “stile Lamborghini”. In vista della cerimonia la cantante ha rinfrescato il suo look accorciando i capelli ed esibendo sui social un inedito quanto sexy caschetto.

Gli invitati al matrimonio sarebbero almeno 100, e per essere certi che tutto si svolga intoppi legati alla pandemia si sono sottoposti al tampone anti-covid 72 ore prima della data fissata.

Una cerimonia anticipata da una settimana decisamente “no” per entrambi gli sposi, tanto da far titolare TGCom 24 “Questo matrimonio non s’ha da fare”: secondo quanto emerso dalle stories, Elettra Lamborghini avrebbe accusato i sintomi di una pregressa nefropatia: “Come iniziare una giornata di m… Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa” aveva commentato sui social, con i maligni che avrebbero addirittura ipotizzato una sua positività al coronavirus.





“Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece…E’ un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno” aveva specificato. La fortuna avversa avrebbe colpito pure il compagno Afrojack, apparso sui social con una mano davanti al viso spiegando di “essere caduto dalle scale”.

Ma per entrambi il periodo nero sembra ormai alle spalle: la twerking queen ha rassicurato tutti mostrandosi in ottima forma mentre ballava la lap-dance in slip bianco con un lato B in primissimo piano.

“La prima notte dormiremo nella suite della villa dove si celebreranno le nozze anche se so che già che piangerò tutta la notte, povero Nick. Piangerò appoggiata a lui” ha rivelato emozionata la Lamborghini.

Sul Lago di Como splende il sole e tutto è già pronto per accogliere gli sposi: per Elettra Lamborghini e Afrojack sarà a tutti gli effetti un matrimonio da favola.

