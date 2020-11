Cristiano Malgioglio: il fidanzato turco 38enne, l’ex Michael e la vita privata

sponsor

Dopo aver debuttato nel 2018 nella seconda edizione del reality, Cristiano Malgioglio torna trionfalmente al Grande Fratello VIP. Il 75enne è noto non solo per la sua eccentricità ma soprattutto per la sua carriera di paroliere: nel 1974 vinse Sanremo con il brano “Ciao cara come stai?” affidato a Iva Zanicchi ma tra i suoi pezzi più famosi ci sono “Gelato al cioccolato” di Pupo oltre a “L’importante è finire” e “Ancora ancora ancora”, portati al successo da Mina. Come interprete lo si ricorda soprattutto con “Sbucciami”, canzone-cult del 1979 fondata sui doppi sensi.

Ma Cristiano Malgioglio ha un fidanzato? Qual è la sua vita privata?

sponsor



Cristiano Malgioglio, il “coming out” e le unioni gay

Sebbene la sua omosessualità sia sempre stata data per scontata, Cristiano Malgioglio non ha mai dichiarato di essere gay. Quando nel 2015 il settimanale Chi gli fece notare “lei non ha mai fatto coming out” lui rispose “Ma la gente mica ha il cotone sugli occhi, eddai”. Il cantante confessò come da giovane avesse voluto sposare Marlon Brando e che venisse “guardato male” non tanto per il suo orientamento quanto per essere “una creatura particolare”. “La mia immagine era ed è eccessiva – continuò – quando arrivavo io nelle case discografiche, con i capelli ricci, gli zatteroni, i pantaloni a zampa, chiudevano tutte le porte degli uffici”. Nonostante ciò, annunciò la sua partecipazione a una campagna spagnola contro l’omofobia.

In quella chiacchierata Cristiano Malgioglio si dichiarò favorevole alle unioni civili. “È giusto riconoscere i diritti delle persone che stanno assieme una vita” esprimendo, però, il suo dissenso verso il matrimonio. “Io sono contrario ai matrimoni in generale – proseguì – è un inferno”. E sulle famiglie arcobaleno disse: “Sono proprio contro le adozioni da parte dei gay” specificando che “la figura di una donna nella vita di un bambino sia fondamentale nella sua formazione. Poi se l’alternativa è l’orfanotrofio, non so, ma la mamma, suvvia, vogliamo discuterne?”.

Cristiano Malgioglio e l’ex fidanzato Michael

Nonostante non ami parlare troppo della sua vita privata, nel 2017 Cristiano Malgioglio ammise di avere un fidanzato. “Io ho una storia da 10 anni a Dublino – raccontò a Verissimo – la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael“. La risposta incontrò la perplessità della Toffanin che gli disse: “Il nome te lo sei inventato”.

Altri dettagli emersero lo stesso anno durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP: il compagno di Malgioglio avrebbe avuto 35 anni, meno della metà del cantante.

Secondo quanto riportato da Gay.it, i due si sarebbero conosciuti





nel 2005 in Germania all’interno di un supermercato. Il paroliere si trovava in compagnia di 5 amici ed era alla ricerca dello yogurt quando si scontrò con questo ragazzo che aveva all’epoca 23 anni. Nonostante fosse stato “insultato in tedesco”, Malgioglio ne sarebbe rimasto ammaliato.

“Vado dai miei amici e gli racconto tutto – rivelò il cantante – Gli dico ‘Ho visto un ragazzo bellissimo’. E ogni sera, da quel momento, siamo andati in tutti i pub per cercarlo”. E nonostante non parlasse il tedesco, la notte prima di partire l’avrebbe ritrovato. “Voi partite, io rimango qui” avrebbe detto agli amici.

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco

In un’intervista a Chi nel maggio del 2020, Cristiano Malgioglio ha dichiarato finita la sua storia con il 35enne di Dublino. Il nuovo fidanzato sarebbe un 38enne turco, “un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul“.

Tra loro sarebbe avvenuto il classico “colpo di fulmine“. “Eravamo nei pressi di piazza Taksim – ha spiegato il cantante – Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato





mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”.

Stando a Malgioglio, il neo-fidanzato non sarebbe stato al corrente della sua fama. “Non sapeva nulla di me – ha proseguito – Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”. Ma le distanze non sembrano spaventarlo. “A separarci sono quasi 2000 chilometri – ha detto al settimanale – ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi”. Non solo: non appena finirà l’emergenza-Covid è deciso ad andare nell’isola greca di Siria per conoscere sua madre.

E alla domanda sulla giovane età dei suoi partner, il cantautore ha risposto: “Riuscirebbe mai a immaginarmi con un uomo della mia stessa età, che magari mi aspetta in mutande sul divano per rimboccargli il plaid e per togliere le bottiglie di birra vuote dal pavimento?”.

E sebbene Cristiano Malgioglio avesse “smesso di sognare il grande amore”, a quanto pare, “le sorprese sono sempre dietro l’angolo” e a 75 anni ha trovato un nuovo fidanzato.

Marie Jolie