Allerta per temporali in arrivo: gli avvisi per Venezia e per il Veneto

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VENEZIA. La Protezione Civile del Comune di Venezia ha diramato l’allerta arancione per rischio idrogeologico e per temporali prevista per mercoledì 9 settembre. L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto sulla base delle previsioni di Arpav.



Secondo i modelli meteo, a partire dalla giornata di domani sono attesi rovesci e temporali a tratti diffusi. I fenomeni potranno risultare localmente intensi e, soprattutto sulle aree pianeggianti, anche abbondanti.

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La fase più marcata relativa ai temporali è prevista già dalla mattina di mercoledì. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico legato a tali eventi, l’allerta dovrebbe raggiungere il picco nelle ore centrali della giornata.



Nel pomeriggio e nella serata di oggi, martedì, invece, è prevista una prima ondata di instabilità sulle zone montane e, in misura minore, sulle aree pedemontane, con rovesci e temporali di isolamento che potrebbero risultare intensi in alcuni casi.



Alla luce delle condizioni previste, il Centro Funzionale Decentrato ha stabilito l’allerta arancione (fase di pre-allarme) per alcuni settori del Veneto; in altre aree della regione permane un livello di allerta giallo. L’elenco dettagliato delle zone coinvolte è disponibile sul portale della Regione Veneto dedicato alla protezione civile.



In vista degli episodi di vento forte e della dichiarazione della fase di preallarme per rischio idrogeologico da temporali, il Comune ricorda che le aree verdi comunali recintate saranno chiuse fino al termine dell’allerta meteo. La misura è già prevista come prassi preventiva in caso di condizioni meteorologiche avverse.



Per orientarsi su comportamenti corretti e misure di autoprotezione, i cittadini possono consultare il materiale informativo messo a disposizione dalla Protezione Civile nazionale. I documenti sono reperibili, tra gli altri, ai link: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro-0/ e https://iononrischio.protezionecivile.it/it/preparati/alluvione/.



VENETO. Il bollettino regionale sottolinea che la maggiore instabilità interesserà in particolare la pianura nella giornata di domani, con fenomeni che potranno risultare più intensi rispetto alle aree montane già colpite da rovesci nella serata precedente.



Per monitorare l’evoluzione del rischio e le eventuali ordinanze locali è consigliabile seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione Civile e della Regione Veneto.

Sul sito della Regione è disponibile anche una mappa delle zone di rischio con informazioni più dettagliate.

La sala operativa della Protezione Civile regionale ha annunciato l’attivazione del servizio continuativo h24 a partire dalle ore 8 di mercoledì 9 settembre.