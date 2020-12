Sonia Lorenzini: l’ex fidanzato Federico Piccinato e Emanuele Mauti

Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. L’ex protagonista di Uomini e Donne fa parte della prima tranche di ingressi – insieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenet – che darà nuova linfa al reality di Canale 5. Dopo la sua esperienza televisiva è diventata una influencer, ma cosa conosciamo della sua vita privata? Cosa si sa di Federico Piccinato, ultimo fidanzato di Sonia Lorenzini? E del precedente compagno Emanuele Mauti?

Il primo fidanzato e il tumore

Nata ad Asola (Mantova) nel 1989, Sonia Lorenzini si trasferì giovanissima a Brescia per convivere con l’allora fidanzato. Tuttavia la relazione finì e tornò dai genitori a Acquanegra sul Chiese. Fu in quel periodo che un tumore benigno alla tiroide la portò ad aumentare di peso. “Io adesso ci ironizzo sopra e ci rido e scherzo – scrisse su Instagram – ma è una cosa per la quale ho sofferto tantissimo. Mi aveva portato a cambiare il modo in cui vedono me stessa”.

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti





Nel 2016 Sonia Lorenzini debuttò a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. I suoi modi di fare irriverenti e sicuri la elevarono a protagonista della trasmissione, ma la conoscenza con Claudio non andò a buon fine e decise di abbandonare. Nel dicembre 2016 tornò come tronista ed incontrò Emanuele Mauti, pallanuotista della Antares Latina: i due si piacquero e lasciarono il programma in anticipo.

Nonostante sui social si mostrassero affiatati, dopo otto mesi di convivenza la storia naufragò: secondo Novella 2000 a dividerli furono “forti differenze caratteriali”. A confermarlo furono le dichiarazioni dell’ex fidanzato: “Siamo inciampati in molti errori e ce ne siamo resi conto, abbiamo preso coscienza di tutti i nostri limiti e insieme lo abbiamo accettato”.

Sonia Lorenzini e l’ex fidanzato Federico Piccinato

Ad aprile 2018 Sonia Lorenzini fu pizzicata con Federico Piccinato, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne. Secondo Isa e Chia i due trascorsero insieme la Pasqua per poi rivedersi al Papeete Beach a Milano Marittima. Tuttavia, già ai tempi del programma, l’opinionista Mario Serpa sosteneva che i due si conoscessero e che avessero “un accordo”: fu smentito nell’immediato ma, con il senno di poi, non ci aveva visto tanto male.

A luglio apparvero gli scatti in vacanza con tanto di baci e hashtag #love. A far scalpore fu il commento social di Emanuele Mauti, ex fidanzato di Sonia Lorenzini. “Sono in treno, osservo e rifletto – scrisse – vedo gente lanciarsi in nuove storie sentimentali all’uguale velocità con la quale Bolt percorreva i cento metri. La gente è così ansiosa di pronunciare quella parola (facendo riferimento all’hashtag citato in precedenza) come se ne conoscessero realmente il suo significato. Mi domando se in realtà sono io il disadattato, se sono il solo che necessita del tempo per rimarginare le mie ferite. Mi domando se sono io a non possedere il giusto disinfettante oppure se si è ormai perso il senso di ogni cosa”. Per finire, una frase che suonava sarcastica: “Vi invidio”.

Nel 2019 Sonia Lorenzini raccontò il suo incontro con Federico Piccinato. “Dopo la fine della mia ultima storia – disse al magazine di Uomini e Donne – ho fatto le valigie e sono andata via dalla casa in cui vivevo con Emanuele, a Latina. Sono tornata a casa mia, nella mia città, e ho iniziato a uscire con alcune ragazze di Verona. Essendo Federico originario di lì, più di una volta ci è capitato di incontrarci, di scambiare due chiacchiere. Probabilmente la curiosità da parte di entrambi di conoscersi non era svanita e abbiamo iniziato a frequentarci. Prima di uscire allo scoperto ci abbiamo messo del tempo: volevamo procedere cauti, essere sicuri ed evitare sterili polemiche e commenti da parte della gente prima di poter rispondere con i fatti”.

Il “flirt” con Eros Ramazzotti

Nel maggio 2020 alcuni rumor volevano Sonia Lorenzini vicina a Eros Ramazzotti.

I due sono stati pizzicati da Chi in un maneggio fuori Milano mentre si scambiavano, secondo Giornalettismo, “qualche pizzicotto affettuoso, carezze, lui che aiuta lei a montare a cavallo. Insomma due persone che sotto gli occhi di amici e amiche di lei mostravano confidenza”.

Prontamente è arrivata la smentita. “Ho conosciuto Eros al maneggio – ha dichiarato l’ex tronista – lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere?”. A seguire, la doccia fredda: “Io e Federico ci siamo lasciati da pochissimo. Al momento sono single nella mia vita incasinata”.

La Lorenzini ha chiesto ai follower di evitare l’argomento. “Penso di non essere tenuta a dare spiegazioni – ha scritto su Instagram – anche se posso capire che dall’altra parte ci sia la curiosità di sapere cose, perché le persone si affezionano anche virtualmente a noi, alle coppie e alle persone”.

Sarà davvero finita tra Sonia Lorenzini e l’ex fidanzato? Lo rivedremo al Grande Fratello VIP?

Marie Jolie