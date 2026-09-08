Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Quando una banca o un professionista propone un investimento, la domanda più utile non riguarda subito il rendimento atteso. Prima occorre capire chi remunera la persona che formula la raccomandazione, quali prodotti può proporre e quali interessi economici entrano in gioco. Una qualifica professionale certifica competenze e autorizzazioni, ma non descrive automaticamente il modello commerciale nel quale il professionista opera.

Il punto non è stabilire che ogni prodotto distribuito da una banca sia inadeguato o che ogni commissione rappresenti un abuso. La questione è più concreta: distinguere una raccomandazione costruita partendo dalle necessità del risparmiatore da una proposta influenzata, almeno in parte, dagli obiettivi di vendita dell’intermediario. Questa distinzione cambia il modo di valutare fondi, polizze finanziarie, gestioni patrimoniali, obbligazioni e altri strumenti presenti nei portafogli delle famiglie.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Vendita e consulenza possono convivere nello stesso rapporto, ma non sono la stessa attività. Il risparmiatore dovrebbe sapere quando sta pagando direttamente una prestazione professionale e quando, invece, il costo della distribuzione è incorporato nel prodotto acquistato. Comprendere questa differenza consente di porre domande più precise, confrontare alternative realmente omogenee e leggere con maggiore attenzione la documentazione ricevuta.

La qualifica professionale non spiega da sola chi paga la consulenza

La definizione di consulenza in materia di investimenti riguarda la formulazione di raccomandazioni personalizzate su operazioni relative a strumenti finanziari. La normativa europea impone agli intermediari di raccogliere informazioni sulla situazione economica del cliente, sui suoi obiettivi, sulle conoscenze finanziarie, sull’esperienza maturata e sulla capacità di sostenere eventuali perdite. Da queste informazioni dovrebbe derivare una valutazione di adeguatezza, accompagnata da motivazioni comprensibili e non da formule standard prive di contenuto concreto.

Questi obblighi rappresentano una tutela importante, ma non eliminano automaticamente i conflitti di interesse. Due professionisti con qualifiche comparabili possono lavorare secondo modelli di remunerazione molto diversi. Uno può essere retribuito dall’intermediario per cui opera, partecipare a sistemi incentivanti o distribuire prodotti che riconoscono commissioni alla rete. Un altro può essere pagato esclusivamente dal cliente attraverso una parcella concordata. La competenza tecnica può essere presente in entrambi i casi; ciò che cambia è la struttura economica del rapporto.

Per capire quale servizio viene effettivamente offerto occorre domandare se la consulenza è dichiarata indipendente o non indipendente, se l’analisi prende in considerazione un numero sufficientemente ampio di strumenti disponibili sul mercato, se esistono accordi con società prodotto e se vengono ricevuti incentivi, commissioni o benefici da soggetti diversi dal cliente.

La normativa MiFID II richiede che il cliente venga informato sulla natura del servizio e sulle limitazioni dell’analisi. Nel caso della consulenza prestata su base indipendente, la selezione deve riguardare una gamma sufficientemente diversificata di strumenti e non può essere limitata ai prodotti di soggetti strettamente collegati al professionista. È inoltre previsto il divieto di ricevere e trattenere incentivi da terzi connessi al servizio indipendente. L’indipendenza, pertanto, non è una semplice dichiarazione di stile: riguarda il perimetro dell’analisi e il modo in cui il professionista viene remunerato.

Il conflitto di interesse nasce prima della firma del contratto

Un conflitto di interesse esiste quando chi raccomanda un’operazione può ottenere un vantaggio economico scegliendo un determinato prodotto, una specifica società di gestione o una soluzione più costosa rispetto alle alternative. Non significa necessariamente che la raccomandazione sia sbagliata. Significa che è presente un incentivo capace di condizionare il processo decisionale e che tale incentivo deve essere identificato, gestito e comunicato con trasparenza.

Il problema diventa evidente osservando il funzionamento della distribuzione finanziaria. Una società di gestione crea un fondo e stabilisce le commissioni applicabili. Il prodotto viene inserito nei cataloghi degli intermediari e distribuito attraverso filiali, reti o piattaforme. Una parte dei costi sostenuti dall’investitore può remunerare la gestione, mentre un’altra può essere riconosciuta al soggetto che ha collocato il prodotto. In questo sistema il cliente può avere la sensazione di ricevere gratuitamente assistenza, anche se il costo della relazione commerciale è incorporato nelle commissioni prelevate dal capitale investito.

Si consideri un esempio semplificato. Due fondi perseguono un obiettivo simile e presentano livelli di rischio confrontabili. Il primo costa complessivamente lo 0,60 per cento annuo, il secondo il 2 per cento. Su un capitale di 100.000 euro, la differenza iniziale è di 1.400 euro ogni anno, senza considerare l’effetto cumulativo nel tempo. Se il prodotto più costoso riconosce una maggiore remunerazione alla rete distributiva, il risparmiatore dovrebbe sapere quali ragioni tecniche ne giustificano la scelta.

I costi non sono un dettaglio amministrativo. A differenza dei rendimenti futuri, che rimangono incerti, le commissioni sono una sottrazione relativamente prevedibile. Possono comprendere spese di ingresso, costi ricorrenti di gestione, commissioni di performance, oneri di negoziazione, costi assicurativi, spese di consulenza e penali o costi di uscita. Alcuni sono immediatamente visibili, altri emergono soltanto leggendo il documento informativo o il rendiconto annuale dei costi e degli oneri.

Secondo un approfondimento della Banca d’Italia, nei fondi azionari analizzati i costi di distribuzione possono variare sensibilmente in base al canale utilizzato. Le analisi dell’ESMA sottolineano inoltre che la distribuzione costituisce una componente rilevante del costo complessivo dei fondi destinati agli investitori al dettaglio. Il dato non dimostra che il canale tradizionale sia sempre sconveniente, ma conferma che il servizio ricevuto deve essere valutato insieme al suo prezzo effettivo, anche quando quel prezzo non assume la forma di una fattura separata.

Il libro di Maximiliano Travagli e i meccanismi della distribuzione tradizionale

Il libro di Maximiliano Travagli, La trappola della consulenza finanziaria tradizionale, è rivolto a risparmiatori, famiglie, professionisti e imprenditori che desiderano comprendere i meccanismi attraverso i quali banche e assicurazioni distribuiscono prodotti finanziari. L’impostazione non invita a rinunciare agli intermediari, ma a interpretarne correttamente ruolo, vincoli e incentivi.

Il tema centrale riguarda la distanza che può formarsi tra ciò che il cliente pensa di ricevere e ciò che viene economicamente erogato. Il risparmiatore può credere di avere davanti una figura chiamata a selezionare liberamente la soluzione migliore, mentre il professionista opera all’interno di un catalogo definito, di accordi distributivi e di obiettivi commerciali. Il nodo non è la buona o cattiva fede della singola persona, ma l’architettura degli incentivi nella quale la raccomandazione viene formulata.

Il libro approfondisce anche alcuni errori ricorrenti. Tra questi rientrano la delega completa senza verifica, l’attenzione quasi esclusiva ai rendimenti passati, la sottovalutazione dei costi ricorrenti, l’acquisto di prodotti non pienamente compresi e la tendenza a confondere la solidità della banca con l’adeguatezza di ogni investimento proposto. Un intermediario affidabile può infatti distribuire prodotti costosi, complessi o poco coerenti con le necessità di uno specifico cliente.

Un ulteriore elemento riguarda la frammentazione delle informazioni. Il costo di un investimento non sempre compare in un’unica voce facilmente leggibile. Può essere necessario ricostruirlo attraverso il documento contenente le informazioni chiave, il contratto, il prospetto e il rendiconto annuale. Analogamente, il rischio non coincide soltanto con la volatilità: comprende la possibilità di non recuperare il capitale nel momento necessario, di sostenere penali, di incontrare difficoltà nella vendita o di essere eccessivamente esposti a un singolo emittente.

L’utilità dell’approfondimento risiede nella possibilità di trasformare concetti apparentemente tecnici in criteri di controllo. Il risparmiatore consapevole non pretende previsioni infallibili, ma richiede coerenza tra obiettivi, strumenti, costi e rischi. È un cambiamento di prospettiva rilevante: invece di chiedere quale prodotto “renderà di più”, si verifica quale soluzione abbia una funzione comprensibile all’interno del patrimonio.

Travagli Financial e la consulenza remunerata dal cliente

Maximiliano Travagli è un consulente finanziario opera nel settore da oltre trent’anni e ha maturato esperienze nell’analisi e nell’intermediazione prima di dedicarsi alla consulenza indipendente. Travagli Financial svolge attività di analisi e pianificazione finanziaria senza essere collegata a gruppi bancari o compagnie assicurative per la distribuzione dei prodotti. Il modello dichiarato è fee-only: la remunerazione della consulenza viene corrisposta dal cliente e non deriva dalle commissioni commerciali riconosciute dai prodotti consigliati.

Questa struttura non rende automaticamente corretta ogni valutazione, così come il modello bancario non rende automaticamente inadeguata ogni proposta. Riduce però una specifica fonte di conflitto: l’interesse economico a preferire il prodotto che remunera maggiormente il distributore. Il professionista indipendente può analizzare anche gli investimenti già detenuti presso la banca del cliente, senza che sia necessariamente richiesto il trasferimento del patrimonio.

L’attività può comprendere il controllo del portafoglio, l’esame dei costi, la verifica del grado di diversificazione, la valutazione dei rischi e la costruzione di una strategia coerente con gli obiettivi dichiarati. Il ruolo del non consiste nel garantire un rendimento né nell’eliminare le oscillazioni dei mercati. Consiste nel fornire un processo di analisi documentato, separando per quanto possibile la raccomandazione dalla vendita.

Anche nel rapporto con un professionista indipendente restano necessarie alcune verifiche. È opportuno conoscere preventivamente il compenso, il contenuto dell’incarico, la frequenza delle revisioni e le responsabilità operative. La consulenza, infatti, può limitarsi alle raccomandazioni: gli strumenti continuano a essere acquistati, custoditi e venduti attraverso la banca o l’intermediario scelto dal cliente.

Il valore di un consulente finanziario dovrebbe quindi essere misurato sulla chiarezza del metodo, non su una singola performance. Un anno positivo può dipendere dall’andamento generale dei mercati; un anno negativo non dimostra, da solo, che la strategia fosse errata. Sono più significativi la coerenza del rischio assunto, il controllo dei costi, la diversificazione, la disciplina nelle decisioni e la capacità di evitare operazioni dettate dalla paura o dall’euforia.