Grande Fratello VIP, nuovi concorrenti: da Temptation Island c’è Carlotta Dell’Isola?

I nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP saranno 10: “cinque uomini e cinque donne”, uno/a dei quali provenienti da Temptation Island. Le anticipazioni di Alfonso Signorini avevano fatto scattare il toto-nomi tra i vari reduci dello show di Alessia Marcuzzi. Qualcuno ha parlato di Lorenzo Amoruso, altri di Manuel Galiano, ma a quanto sembra il volto da Temptation Island sarà nientemeno che Carlotta Dell’Isola.

A sganciare la “bomba” è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, in collegamento con Casa Chi, ha rilasciato succosissime indiscrezioni. Che cos’ha detto? Ma soprattutto: quali altri elementi confermerebbero l’ingresso della 27enne?





“Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello VIP”

Nell’ultima puntata di Casa Chi Gabriele Parpiglia sembrava non avere dubbi.

Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Biccy.it: “Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare – ha proferito il giornalista – da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola. So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello VIP. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia”.

Carlotta Dell’Isola al Maurizio Costanzo Show

Ma l’indiscrezione era nell’aria già da tempo: dopo la fine di Temptation Island, Carlotta Dell’Isola è stata al Maurizio Costanzo Show per ben due volte. A suo fianco il fidanzato Nello Sorrentino con il quale ha raccontato la nascita e l’evoluzione del loro rapporto.

Non solo: la coppia si è dimostrata molto più affiatata di quanto molti si aspettassero e per Carlotta è arrivata perfino la proposta di matrimonio. Preso dall’emozione, il compagno





ha infilato l’anello al dito medio anziché nell’anulare. “Ho apprezzato moltissimo il suo gesto, ma quella la considero una prova generale – ha dichiarato la 27enne al settimanale Nuovo, convinta di ricevere presto una proposta tradizionale – Nello mi ha promesso che lo farà e che ha già pronto il discorso”. Sulla data delle nozze ha aggiunto: “Lo faremo non appena sarà passata l’emergenza sanitaria. Abbiamo in progetto una grande festa con 300 invitati”. Infine, Carlotta ha specificato di volere un figlio: “Io detterò le regole e Nello vizierà il nostro bambino”.

“Carlotta Dell’Isola? Una questione di conoscenze”

“Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica?” ha commentato Sofia Calesso, concorrente della penultima edizione di Temptation Island raggiunta da Deianira Marzano per il settimanale Più Donna. “Fosse stato un altro contesto come Pomeriggio5 – ha proseguito – sicuramente la sua presenza mi sarebbe sembrata più opportuna”, lamentando una disparità di trattamento con gli altri ex concorrenti.

Le accuse della Calesso non sono finite:







"Carlotta conosce Maria De Filippi ancor prima del reality tramite l'ex marito Facchinetti – ha continuato la donna – addirittura Carlotta doveva partecipare a Uomini e Donne. Sono contenta per lei se avrà successo. Anzi nei suoi confronti non provo invidia, ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più possibilità per una questione di conoscenze".

Sofia Calesso si è poi chiesta come mai lei e gli altri della sua edizione non siano stati invitati da nessuna parte né abbiano partecipato al classico confronto a Uomini e Donne. “Maria De Filippi mi sembra abbia detto una volta in trasmissione che Carlotta fosse la sua preferita – ha sbottato – e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv”.

Infine, vista la sua continua presenza televisiva, l’ex concorrente di Temptation Island ha dato per scontato a varcare la porta rossa del Grande Fratello VIP sarà proprio Carlotta Dell’Isola.

