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A Venezia “L’estranea” di Paolo Strippoli: horror con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi accolto con favore

Al Festival di Venezia “L’estranea” di Paolo Strippoli, horror con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, è il terzo film italiano in concorso ed è stato bene accolto.

Paolo Pradolin
a cura di: Paolo Pradolin
Jasmine Trinca__Ph._Aleksander_Kalka_-_Courtesy_Archivio_Storico_La_Biennale_di_Venezia
Jasmine Trinca__Ph._Aleksander_Kalka_-_Courtesy_Archivio_Storico_La_Biennale_di_Venezia

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Al Festival del Cinema di Venezia è stato presentato L’estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli che mette al centro la figura di una donna determinata a esercitare il controllo su ogni aspetto della propria vita.

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Protagoniste del lungometraggio sono Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Il film, definibile come horror, è il terzo titolo italiano inserito nel concorso della manifestazione.

La proiezione in Sala Grande ha registrato una risposta positiva da parte del pubblico e della platea festivaliera.

( aggiornato il
Paolo Pradolin
Paolo Pradolin
Vice Direttore di questo giornale. Laurea in Psicologia, giornalista e conduttore radiofonico. Una lunga carriera trascorsa tra giornali e radio. Facebook
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