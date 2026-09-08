A Venezia “L’estranea” di Paolo Strippoli: horror con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi accolto con favore

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Al Festival del Cinema di Venezia è stato presentato L’estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli che mette al centro la figura di una donna determinata a esercitare il controllo su ogni aspetto della propria vita.
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Protagoniste del lungometraggio sono Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Il film, definibile come horror, è il terzo titolo italiano inserito nel concorso della manifestazione.
La proiezione in Sala Grande ha registrato una risposta positiva da parte del pubblico e della platea festivaliera.