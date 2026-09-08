A Jesolo la sesta edizione dei campionati italiani di calcio balilla paralimpico: in campo 10 squadre e atleti da tutta Italia

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Jesolo si prepara ad accogliere nuovamente i migliori interpreti del calcio balilla paralimpico italiano. Dal 11 al 13 settembre il Pala Marzotto, nel Villaggio Marzotto di Viale Oriente 44, sarà la sede della sesta edizione dei campionati nazionali organizzati dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB).



La scelta della cittadina veneta conferma un legame consolidato: per il sesto anno consecutivo Jesolo ospita la manifestazione, che si è ritagliata uno spazio crescente nel calendario federale e nella comunità locale. L’amministrazione comunale e la cittadinanza hanno mantenuto un’attenzione costante verso l’iniziativa, contribuendo alla sua continuità.

L’edizione 2026 presenta numeri che testimoniano l’espansione della disciplina. Sono dieci le formazioni iscritte alla competizione per il titolo a squadre; 40 gli atleti titolari convocati — a cui si aggiungono le riserve — con 50 iscrizioni nelle prove individuali e 30 coppie iscritte nelle gare di doppio. Dodici tavoli ufficiali saranno allestiti per le sfide sotto la supervisione della Commissione Arbitrale FPICB.

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Il format per la contesa a squadre prevede formazioni composte da quattro atleti più una possibile riserva, con rispetto delle classificazioni sportive federali TS1, TS2 e TS3. Le società in gara sono ASD Abruzzo Multisport, ASD La CalcioBalillaSport, ASD SaSpo Cagliari, ASD Gli Audaci, ASD Mediterranea Eventi, ASD POLHA Varese, ASD Amatori Rugby, ASD APISB, ASD Calcio Veneto For Disable e ASD La Barena.



Il programma delle tre giornate è stato organizzato per concentrare competizioni e cerimonie. Sabato 12 le attività inizieranno alle 8; dalle 9 sono previste le finali del Campionato Italiano Assoluto. La cerimonia di apertura ufficiale è fissata per le 11:30, mentre alle 14:30 prenderà il via il Campionato Italiano a Squadre. Nella stessa giornata, alle 15:30, è in programma il Campionato Nazionale DIR.



La giornata conclusiva di domenica ripartirà alle 9:00, con le finali del titolo a squadre in calendario per le 9:30 e quelle del Campionato Nazionale DIR alle 10:00. La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione prevista per le 13:00.

La FPICB ha sottolineato come l’appuntamento non sia soltanto agonismo, ma anche promozione dello sport paralimpico e inclusione. Il presidente della federazione, Francesco Bonnano, ha ringraziato le squadre e gli atleti per l’impegno dimostrato e ha evidenziato il ruolo della città di Jesolo nel sostenere l’iniziativa.



L’organizzazione gode del patrocinio e del supporto istituzionale della Città di Jesolo, con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e della International Table Soccer Federation (ITSF). All’evento partecipano società e atleti provenienti da diverse regioni italiane, confermando la dimensione nazionale della manifestazione.



La manifestazione è inoltre promossa da Studio3A, Handytech, OFFCARR, Autonomy, ATI Group, Macron, Roberto Sport e Kepalla.it. Tra i partner figurano SuperAbile Inail, Omnia Eventi Comunicazione, KI.FRA, Calciobalilla24, Golee e TripTop.



L’appuntamento proposto a Jesolo si annuncia dunque come il culmine della stagione federale, con tre giorni dedicati a gare, incontri istituzionali e attività di promozione dello sport paralimpico. La chiusura con la cerimonia ufficiale di premiazione è in programma domenica alle 13:00.