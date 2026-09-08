Trofeo del Timoniere a Chioggia: Avance de Galera trionfa nella terza tappa adriatica

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Adriatico, Darsena Mosella di Sottomarina. Avance de Galera, condotta da Michele Marin del Circolo Velico La Spezia, si è aggiudicata la terza tappa adriatica del Trofeo del Timoniere, conclusa domenica 6 settembre a Chioggia. La manifestazione, riservata alla classe Meteor, ha visto disputate sei prove e ha coinvolto 27 equipaggi.



L’evento è stato organizzato da Il Portodimare ASD, con la collaborazione del Circolo Nautico Chioggia e su delega della Federazione Italiana Vela. Il programma prevedeva sei prove con un recupero consentito, e il comitato di regata è riuscito a completare l’intero calendario nonostante condizioni variabili.

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Sabato la flotta è rimasta a lungo in attesa per l’assenza pressoché totale di vento, poi un leggero refolo ha permesso lo svolgimento di tre prove. Domenica mattina, approfittando dell’arrivo della Bora, il comitato ha varato le ultime tre regate. Il mare formato e il vento sostenuto hanno complicato la lettura del campo di regata, costringendo alcuni equipaggi al ritiro.



Avance de Galera ha fatto leva sulla solidità nei risultati iniziali. Con due primi posti nelle prime prove e poi un terzo e un secondo, l’equipaggio di Marin ha chiuso la classifica provvisoria con 12 punti, sufficienti per il successo finale.



Al secondo posto si è piazzata Engy, timonata da Silvio Sambo per il Circolo Nautico Chioggia. Grazie a un primo e a due secondi posti, Engy ha totalizzato 18 punti, beneficiando anche della familiarità con le acque locali.



La terza piazza è andata a Super Nova, con Fabio Nicoli del Circolo Velico La Spezia al timone. Dopo un avvio con due terzi posti, l’equipaggio ha migliorato la propria performance nella parte centrale della manifestazione, ottenendo un secondo posto nella quarta prova e chiudendo con 21 punti.



I 27 equipaggi presenti hanno dato corpo alla ripresa della stagione: la tappa di Chioggia segna infatti l’apertura della seconda parte del calendario 2026 per la classe Meteor, dopo gli appuntamenti iniziali a Napoli e La Spezia.



La conclusione della manifestazione lascia ora il circuito concentrato sull’appuntamento più prossimo: il Campionato Italiano della classe Meteor, in programma a Trieste durante la Barcolana.