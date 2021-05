Ti siamo fedeli da 15 anni, faresti una firma per noi?

5×1000 al nostro giornale: da 15 anni ti siamo fedeli, faresti una firma per noi?

Tu che ci leggi conosci già il nostro lavoro.

Sicuramente hai già letto nostri articoli: le ultime notizie più importanti del giorno da leggere già dalle prime ore del mattino.

365 giorni l’anno, Natale, Pasqua, Capodanno compresi.

Informazione, controllata e verificata, prevalentemente sulla nostra città, sul nostro territorio.

Notizie, cronaca, eventi e avvisi pubblici costantemente aggiornati e fatti raccontati a volte in tempo reale.

Da 15 anni, ogni giorno.

Il nostro giornale non ha finanziamenti pubblici, è una voce libera nel panorama dell’informazione, locale e nazionale.

Nel 2020 oltre 10 milioni di persone hanno letto nostri articoli.

Nonostante questo, solo una manciata di amici si ricorda di noi al momento del “cinque per mille”.

Il 5 per mille è un semplice gesto da fare al Caf o con il commercialista di riferimento, a cui si indica la propria scelta. Fatelo e dite di farlo ad amici e parenti, servirà per poter continuare a garantirvi questo servizio.

Il 5 x 1000 a chi lo do?

Noi vi invitiamo questa volta a fare una scelta in favore dell’informazione libera che si auto-sostiene.

Tanti stanno chiedendo il 5×1000 , nei giornali e anche in tv, perché dovrei darlo a voi?

Sapete quanto costa uno spot in tv? E una pagina di giornale?

Siamo contenti che gli altri lo possano fare, noi chiariamo il concetto:

se avessimo denaro da poter spendere in spot tv o in pubblicità sui giornali non saremmo qui a chiedere il 5×1000 .

Come destinare il proprio 5×1000 a “La Voce di Venezia”?

Al momento delle “dichiarazione dei Redditi, basta una firma lo spazio nel riquadro per:

“… il sostegno al volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”

scrivendo il nostro codice fiscale:

9 4 0 7 3 0 4 0 2 7 4

A voi non costerà nulla, ma per noi sarà importantissimo.

Grazie.