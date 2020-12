Mario Ermito: la fidanzata Valentina Paolillo e tutte le sue ex

Al Grande Fratello VIP vanno in scena i ritorni: come Filippo Nardi, infatti, anche Mario Ermito ha già avuto un’esperienza nella Casa. Il suo debutto risale al 2011, quando partecipò alla dodicesima edizione uscendo dopo soli 15 giorni. Ma oltre a questo cosa si sa di lui? Nato a Brindisi nel 1991, Mario Ermito si trasferì a Milano a soli 19 anni per lavorare come indossatore. Il suo volto fu notato dalla Ares Films che lo volle in numerose fiction tra cui Il Peccato e la Vergogna con Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Nel 2018 si riaffacciò come concorrente di Tale e quale show, ma oltre ai suoi traguardi professionali qual è la sua vita privata? Chi è Valentina Paolillo, attuale fidanzata di Mario Ermito? Quali sono le donne del suo passato?

Mario Ermito e Carlotta Piazza

La prima fidanzata di Mario Ermito di cui si ha notizia è Carlotta Piazza, commessa in un negozio di abbigliamento di Milano. Nel 2011 l’attore disse di averla conosciuta in discoteca poco prima di entrare al Grande Fratello. “Mi ha colpito così tanto che non me la sono mai tolta dalla testa – raccontò a Visto – pensavo spesso a Carlotta e sapevo che se avessi avuto un comportamento diverso, una volta fuori dal gioco non l’avrei più rivista. Carlotta è la donna che voglio accanto a me”. Ma nel febbraio 2012 lo stesso settimanale lo pizzicò a cena con l’ex gieffina Chiara Giorgianni. “Quello che fa destare grandi sospetti – scrisse il giornale – è un fugace abbraccio che finisce con un bacio”.

L’ex fidanzata Francesca Testasecca

Nel dicembre 2013 Mario Ermito iniziò una relazione con Francesca Testasecca, ex Miss Italia 2010 ed ex concorrente di Ballando con le stelle 9. A darne la notizia fu il settimanale Chi, smentito dall’ex reginetta che dichiarò a Pomeriggio 5 “Mario è solo un amico”. Durante l’estate, però, l’unione fu ufficializzata da una serie di scatti social che li ritraevano insieme. Nel febbraio 2017 Gossip.it scrisse “La relazione procede a gonfie vele” ma ad agosto 2018 Mario Ermito parlò di “una pausa di riflessione”. “Attualmente siamo separati per via dei numerosi impegni di lavoro di tutti e due – spiegò a Nuovo – anche se di base resta l’amore e il sentimento”. Sul rapporto con la fidanzata l’attore disse: “Il sentimento tra me e Francesca c’è ed è puro. E io cerco in tutti i modi di tutelarlo. Tutti e due viaggiamo molto per lavoro ed è anche per questo che la gente non ci vede insieme”.

La rottura definitiva arrivò ad ottobre 2018. “Confermo, io e Francesca non stiamo più insieme – dichiarò a Vero – Tra di noi è finita per motivi che preferisco tenere per me, perché su queste cose sono una persona molto riservata”.

Mario Ermito e l’attuale fidanzata Valentina Paolillo

Sebbene si fosse parlato di un ritorno di fiamma con la sua ex, dall’estate 2019 Mario Ermito ha una nuova fidanzata: la make up artist Valentina Paolillo. Secondo il settimanale Mio, i due si sarebbero conosciuti in sala trucco grazie ad alcuni amici in comune. “È stato un colpo di fulmine – ha raccontato l’attore – non mi era mai capitato. Mi sembrava di conoscerla da una vita, avevamo tante cose in comune. Una di queste è la passione per gli animali: abbiamo tre cagnoline e quattro pappagalli”.

Sembra quindi definitivamente archiviata la sua storia di cinque anni con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca. Della nuova compagna ha aggiunto: “Di lei mi piacciono tantissime cose. Basti pensare che mia mamma, quando l’ha conosciuta, ha detto: ‘Tu illumini Mario’. È vero: è una ragazza che mi dà luce, è la solarità fatta persona“.

Mario Ermito e Valentina Paolillo sembrerebbero aver superato anche la prova della convivenza. “La quarantena con Valentina è andata benissimo – ha spiegato l’attore a Vero – Certo, durante questo lungo periodo abbiamo scoperto di avere due caratteri forti, qualche volta abbiamo discusso, ma da persone intelligenti abbiamo trovato il nostro equilibrio e abbiamo rispettato i nostri spazi”.

Per la coppia il prossimo scoglio si chiama Grande Fratello VIP: riuscirà Mario Ermito a resistere lontano dalla fidanzata?

Marie Jolie