Andrea Zenga, l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra e il rapporto con il padre

sponsor

Uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP è Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga. Nelle ultime settimane erano trapelate numerose indiscrezioni sui personaggi che avrebbero rimpolpato il reality ma nessuno aveva previsto il suo arrivo.

Il suo nome è apparso a sorpresa sul settimanale Chi insieme ad altri cinque VIP confermati ufficialmente da Alfonso Signorini. Ma chi è Andrea Zenga? Qual è il suo rapporto con il padre? Ma soprattutto: chi è la sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra con la quale nel 2018 partecipò a Temptation Island VIP?

sponsor



La famiglia di Andrea Zenga

Andrea Zenga nacque nel 1993 a Milano mentre papà Walter stava per concludere la sua esperienza all’Inter. La madre è Roberta Termali, ex presentatrice Fininvest che nel 1987 si accasò a Odeon TV per condurre “Forza Italia” con Fabio Fazio e il futuro marito. “Ci conoscemmo durante il programma – raccontò a La Gazzetta dello Sport – e nel 1989 nacque il nostro primo figlio Nicolò. Nel 1992 ci sposammo in comune perché lui era già stato sposato. Un amore incredibile, durato fino al 1997. Non l’ho mai tradito, ero e sono per la monogamia, decisamente tradizionalista. Finì, lui stava già con Hoara Borselli con la quale si trasferì a Boston”.

I rapporti con Walter Zenga

Stando all’ex moglie, “entrambi i figli di Walter sono amici di Jacopo, l’altro maschio avuto dal precedente matrimonio. Con Nicolò ha anche un discreto rapporto, si sono visti a Dubai, si sentono. Ma Andrea col papà non parla più da anni“. Un’indiscrezione che l’interessato confermò anche nel 2018 durante la sua partecipazione a Temptation Island VIP. Davanti alle accuse di essere un “figlio di papà”, rispose “Come faccio ad essere un figlio di papà se sono dodici anni che non parlo con mio padre?” Di conseguenza, il rapporto tra i due si sarebbe interrotto nel 2006, quando Andrea aveva ancora 13 anni.

Conseguito il diploma, inseguì le orme del padre giocando come portiere in serie D nel Trento e nella Sambenedettese. La cura del fisico gli permise inoltre di lavorare come modello per alcuni brand di abbigliamento.





Andrea Zenga e l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra



Nel 2015 Andrea Zenga iniziò una relazione con Alessandra Sgolastra, classe 1996 ed ex Miss Blumare Marche. Nel 2018 i due misero alla prova il loro amore partecipando insieme a Temptation Island VIP. Ma la fidanzata del calciatore dimostrò fin troppo feeling con il tentatore Andrea Cerioli. “Troppo per una ragazza fidanzata – scrisse DonneMagazine – La mano malandrina sul sedere, la felpa di lui sempre su di lei, i microfoni coperti” ma soprattutto il dubbio di essere ancora innamorata del compagno.

Sebbene non fosse avvenuto un vero e proprio tradimento, durante il falò di confronto Andrea Zenga si dimostrò irremovibile e decise di interrompere la storia.

A Uomini e Donne il calciatore confermò la sua scelta. “Penso che sia venuta fuori la persona che è – spiegò a Maria De Filippi – Alessandra si è lasciata andare





ad atteggiamenti palesi con un altro ragazzo. Se si fosse approcciata in maniera diversa avrei ceduto, ha sbagliato a negare la sua sbandata“. L’ormai ex fidanzata si difese parlando di “mancanze” che si sarebbero manifestate durante i due anni e mezzo di relazione. “Ogni volta che parlavamo del futuro e di una convivenza lui cambiava discorso – replicò – La prima settimana ho visto alcuni video dove Andrea mi sminuiva, ho trovato qualcuno che mi ha capita e che voglio avere al mio fianco. Voglio prendermi il mio tempo”.

Il ritorno di fiamma

A un mese di distanza, Andrea Zenga dichiarò a Spy di essersi accorto dell’intensità dei suoi sentimenti, di aver trascurato dei “problemi pregressi” e che, se avesse visto in Alessandra Sgolastra dei cambiamenti, sarebbe disposto a darle una “seconda occasione”. Arrivò il suo messaggio su Instagram “L’amore fa infiniti viaggi, ognuno verso una meta e una dolce metà” seguito da quello più esaustivo della fidanzata:





È tutto vero, io e Andrea vogliamo ricominciare da noi“.

La nuova fine

Tuttavia, il 29 marzo 2020 la coppia arrivò a un nuovo addio. Queste le parole di Andrea Zenga per annunciare la fine del rapporto: “Ciao ragazzi – ha scritto su Instagram – Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi“.

Ad oggi Andrea Zenga sembrerebbe single, ma sarà davvero finita con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra?

Marie Jolie