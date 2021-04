Naviga in piena sicurezza sul nostro sito. Regole per la tua tranquillità

Il sito de “La Voce di Venezia” si è dato delle regole di autoregolamentazione per la piena sicurezza del visitatore durante la navigazione.

A queste fanno parte le note legali che riguardano la conduzione e l’amministrazione del sito, oppure l’ informativa estesa per il rispetto della normativa sui cookies.

Qui si intende ricordare brevemente, per la tua sicurezza, due punti fondamentali per la tranquillità nella navigazione:

– PUOI CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI PER PRIVACY E COOKIES CHE HAI GIA’ CONCESSO IN QUALSIASI MOMENTO

Come noto, per accedere ad ogni pagina web, viene chiesto all’utente di esprimere le sue preferenze in apertura di sito.

Noi però vi ricordiamo che le vigenti Leggi prevedono anche che chi naviga possa cambiare la scelta iniziale in ogni momento lo desideri. Viceversa, proprio un cookie manterrà in memoria la sua scelta iniziale non chiedendo ulteriori autorizzazioni.

Sul nostro sito tale scelta successiva è possibile in qualsiasi momento, basta cliccare sul link che appare in fondo ad ogni pagina dove si può leggere: cookies: modifica consenso.

– GARANZIA CONTRO LE FAKE NEWS

Questo sito approva ed appoggia la linea dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) contro le fake news. Ogni notizia pubblicata su questo sito è controllata e verificata. Per ulteriori informazioni si consiglia di visionare i criteri per combattere la disinformazione in internet.