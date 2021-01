Tommaso Zorzi e Stefania Orlando abbandoneranno il Grande Fratello VIP lunedì?

Il Grande Fratello VIP non finirà l’8 febbraio come precedentemente annunciato. Nonostante la finale non sia ancora stata fissata (Alfonso Signorini ha parlato di altre “tre settimane piene”) la tensione tra i vipponi è più che evidente: Tommaso Zorzi si è chiuso in bagno e Stefania Orlando, dopo le parole dell’ex marito, è stata colta da un raptus e voleva abbandonare la Casa. Sono proprio loro i concorrenti che, dopo quattro mesi di permanenza, hanno annunciato che lunedì prossimo potrebbero lasciare il programma.

Tommaso Zorzi vuole lasciare il Grande Fratello VIP

Tutto è partito da un gioco in cui i vipponi avrebbero dovuto indovinare l’identità di un personaggio. Tommaso Zorzi ha “rubato” la foto di Francesco Oppini e l’ha contemplata sul divano commentando: “io me ne vado“. Rosalinda Cannavò è poi tornata sull’argomento chiedendo a Stefania Orlando: “ma lo sai che Tommasovuole tornare a casa?”. La conduttrice le ha risposto: “sì, lunedì, non dirmi niente perché sto nella stessa situazione”.

Stefania Orlando: “ci hanno richiesto un po’ troppo”

Stefania Orlando ha condiviso la sua frustrazione con Tommaso Zorzi e Carlotta Dell’Isola. “Non è il fatto che uno vuole… – ha spiegato – ma che non crede di avere nulla da dire e da dare. Di che cosa possiamo parlare? Io ho detto a Rosalinda: ‘dimmi qualcosa che non mi hai mai detto’. Il sentimento è un po’ comune ci chi sta qui da tanto tempo. Siamo entrati pensando si stare al massimo tre mesi, quindi noi siamo un po’ dei computer, delle macchine. Il discorso di prima è comunque valido: che ci diciamo? Che ci raccontiamo? Non è che ci possiamo mettere a dipingere tutti i giorni. Ci siamo detti: forse ci hanno richiesto un po’ troppo? Che cosa mi puoi raccontare, Tommaso, che ci siamo detti già tutto? I tuoi tredici anni?”.

Tommaso Zorzi censurato dal Grande Fratello VIP?

Di Zorzi si è espressa anche Samantha De Grenet: “Lui è una bella presenza dentro la casa – ha confidato – era già stanco, ha detto ‘ho portato avanti, ora mi sono reso conto che se prima era un giorno ogni quattro, adesso è tutti i giorni’. Anche fisicamente non sta bene…”. Ma sul più bello la regia ha cambiato inquadratura e la scelta non sarebbe casuale: secondo FunWeek al Grande Fratello VIP starebbero succedendo “delle cose un po’ strane“. Stando a quanto riportato, mentre Giulia Salemi, Andrea Zenga e Andrea Zelletta conversavano si sarebbe sentita la voce di uno degli autori. “Ragazzi – avrebbe detto – vi ricordo che non dobbiamo… non dobbiamo evitare i contatti anche esterni con Tommaso”. Il sito ha ipotizzato una censura verso Tommaso Zorzi e i social si sono scatenati. “Appena qualche concorrente parla di Tommi cambiano regia – recita un tweet – e da oggi non l’hanno mai inquadrato se non in 2-3 momenti che stava con gli altri”. Un secondo utente chiede: “Ma evitare i contatti esterni a Tommaso voleva dire togliere la regia su di lui?” ma un terzo ha un’altra teoria. “Secondo me – scrive – oggi Tommaso è uscito dalla Casa per fare qualcosa. Perché è impossibile che sia a letto da oggi pomeriggio e non l’hanno mai inquadrato 5 minuti”.

Quale sarà la verità? Ma soprattutto: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando abbandoneranno il Grande Fratello VIP durante la puntata di lunedì?

