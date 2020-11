Andrea Zelletta: la fidanzata Natalia Paragoni e il flirt con Alice Fabbrica

È definito “comodino” per la sua scarsa influenza nella Casa, ma se Andrea Zelletta ha mantenuto un profilo tranquillo ha sicuramente i suoi motivi. Dal 2019 il concorrente del Grande Fratello VIP è fidanzato con Natalia Paragoni, la corteggiatrice conosciuta a Uomini e Donne e che l’ex tronista ha già definito “la donna della sua vita”. Ma come è avvenuto l’incontro con la fidanzata? Ma soprattutto: è stato davvero sempre fedele come ha dimostrato? Per scoprirlo bisogna fare qualche passo indietro.

Andrea Zelletta a Uomini e Donne

Andrea Zelletta si presentò all’edizione 2019 di Uomini e Donne come titolare del “Trono classico”. A detta di Alfonso Signorini fu “il tronista che ha baciato più donne” visto che dispensò bocca-a-bocca tutte e quattro le sue corteggiatrici: Federica, Klaudia, Muriel e, appunto, Natalia Paragoni, che alla fine fu scelta dal modello. “Ricordo il nostro primo momento, il ballo – disse Zelletta – da lì vidi un qualcosa nei tuoi occhi diverso, e mi hai incuriosito e ho capito che dovevo lottare per averti dalla mia parte perché eri da un’altra parte”.

La corteggiatrice, infatti, stava per cadere nelle braccia dell’altro tronista Ivan Gonzales: Andrea fece addirittura incursione nella villa dove si teneva la scelta del rivale e decise di portarsi via la ragazza. Chissà se la gelosia e la competizione abbiano in qualche modo influito.





Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, è nata a Piantedo (Sondrio) nel 1997. In Valtellina lavorò come estetista e posò per una serie di fotoromanzi. Trasferitasi a Milano, sfilò per alcune firme dell’abbigliamento, fu selezionata come “ombrellina” del campionato Moto GP ma la vera fama arrivò con l’esordio a Uomini e Donne. La convivenza con l’ex tronista partì subito dopo la fine del programma, una scelta che Zelletta ha definito “di pancia” ma spinta anche dal fatto che nonostante la giovane età la ragazza fosse “già donna”.

Natalia fu vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene con la complicità di Andrea, che finse di averla tradita prima del lockdown. La ragazza andò su tutte le furie, attaccò verbalmente e fisicamente il fidanzato ma la coppia sopravvisse.

Il 19 ottobre la Paragone entrò al Grande Fratello VIP per incontrare il fidanzato dopo 34 giorni di lontananza. “Tu sei bellissimo – gli disse – stai andando benissimo, non fregartene di quello che dicono fuori, tu sei bellissimo e hai creato un gruppo bellissimo, da cui puoi imparare tante cose. Tu sei tarantino e sei così, vai avanti e non ti preoccupare per me, io ti amo tantissimo”. Fu in quell’occasione che Alfonso Signorini chiese a Zelletta: “Tu che hai il record di aver baciato il più alto numero di donne

a Uomini e Donne, hai mai pensato di tradirla?” ottenendo come risposta “No. Sai, Alfonso? io credo proprio di aver trovato la donna della mia vita“.

Andrea Zelletta e il flirt con Alice Fabbrica



Il 20 ottobre la influencer Alice Fabbrica dichiarò di aver frequentato Zelletta nel 2015 e di esser stata ricontattata anche quand’era fidanzato con Natalia. “La nostra è una storia lunga – raccontò a DiPiù – ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì,





le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati”.

Il 23 ottobre Alice Fabbrica entrò al Grande Fratello VIP per un confronto con Andrea Zelletta. “sono molto delusa dal tuo comportamento – disse la influencer – sei un bugiardo. Ma l’ex tronista replicò seccato: “sono tutte falsità, io amo la mia fidanzata. Sono tranquillo, sono entrato qui con la coscienza pulita, le tue parole mi scivolano addosso”. Il faccia a faccia si concluse con un nulla di fatto finché il 30 ottobre Alice Fabbrica si presentò a Mattino Cinque per mostrare a Federica Panicucci i “messaggi” di Zelletta. “Sono tantissimi – ammise la conduttrice – ‘è vero che sono fidanzato, però non sono arrendevole’… e poi c’è ‘Andrea Zelletta’ con il checkmark, è proprio lui”.





Le contraddizioni di Alice Fabbrica

24 ore prima prima, però, Alice Fabbrica aveva dichiarato a CasaChi: “Andrea si è fatto sentire attraverso dei like, che secondo me è sempre un ‘farsi sentire’. Non ho mai detto che mi ha scritto durante la storia con Natalia”. A quando risalirebbero dunque i messaggi di Zelletta mostrati a Mattino Cinque? Che fossero antecedenti alla relazione con la Paragone e si riferissero, quindi, ad un’altra “fidanzata“?

E Natalia, sicura della fedeltà del compagno, ha commentato su Instagram: “Mi sto facendo di quelle risate! Che figura di m… Cosa fa la gente per apparire”. D’altronde Andrea Zelletta ha ammesso di conoscere Alice Fabbrica, ma che l’avrebbe vista e sentita solo cinque anni prima.

