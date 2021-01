Stefania Orlando, l'ex marito Andrea Roncato: ''lei aveva un altro''

Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, è stato ospite di Live – Non è la D’Urso per parlare del suo matrimonio con la conduttrice. I due furono sposati dal 1997 al 1999 e, secondo le dichiarazione dall’attore, si lasciarono poiché lei lo tradiva. Una storia che differisce da quella raccontata otto anni fa, quando Roncato attribuì i motivi della rottura alla cocaina.

Andrea Roncato su Nuovo

“Il mio matrimonio con Stefania Orlando è stato rovinato dalla cocaina“. Così parlò Andrea Roncato in un’intervista del 2013 al settimanale Nuovo. “Invece di stare a casa e fare il marito passavo le notti fuori – raccontò – Stavo in discoteca e tornavo a casa la mattina. Quando mi offrivano la cocaina, ci cascavo. E’ stato un periodo terribile”. E ancora: “ho pianto moltissimo nella mia vita, anche per la fine della mia relazione con lei. Il nostro rapporto è durato quasi sette anni ed è stato molto intenso, nel bene e nel male. Stefania è la mia famiglia. Solo il nostro matrimonio è finito, l’affetto no. Farà sempre parte della mia vita, come io della sua”.

Stefania Orlando e il matrimonio con Simone Gianlorenzi

Dopo la separazione con Andrea Roncato, Stefania Orlando passò un periodo buio nel quale meditò anche il suicidio. Nel 2008 incontrò il musicista Simone Gianlorenzi con il quale instaurò una relazione. Al settimanale Chi raccontò: “Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita. Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti, e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta”. Così, dopo 11 anni di fidanzamento, nel luglio 2019 arrivarono le nozze. E al giornale che la interrogò sulla rottura con Andrea Roncato, Stefania Orlando spiegò: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido”.

Almeno fino all’arrivo di Nicole Moscariello, che l’attore sposò nel 2017. “Ci siamo incontrati per caso l’inverno scorso – proseguì la Orlando – ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro. Colpa della nuova moglie? Non parlerei di colpe ma di scelte. Lui, stando almeno a quanto mi ha detto in quell’occasione, mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

Andrea Roncato a Live – Non è la D’Urso

Dopo aver riascoltato le dichiarazioni di Stefania Orlando, Andrea Roncato ha commentato: “un bel discorso! no, non è così. Io e Stefania siamo stati insieme poco, due anni è durato il matrimonio. Quindi, dopo due anni ha preso e se n’è andata e io, avendo le spalle larghe, ho sempre fatto finta di niente. Ho cercato di tirare avanti, era un periodo che mi divertivo, che avevo ragazze di qua, di là, quindi ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Sono stato anche per cinque anni con una ragazza più giovane di me, quindi è stata anche una cosa importante. Stefania veniva, voleva vedere, ma questa ragazza voleva anche stare da sola con me”.

Barbara D’Urso l’ha incalzato: “Stefania dice che ti ha lasciato lei per dei problemi” e Roncato ha risposto: “Senz’altro dei problemi: aveva un altro. Ma non c’è niente di male, ti puoi innamorare di un altro. Che poi è stata con questa persona per vari anni. Io sono stato molto accondiscendente, poi dieci anni fa ho trovato la donna della mia vita con la quale ho messo su famiglia”. La conduttrice ha allora chiesto se l’attuale moglie la tenesse lontano da Stefania ma l’attore ha replicato “non gliene può frega’ de meno: è una storia di 23 anni fa. A me dispiace che si dica questo di mia moglie, evidentemente al Grande Fratello se ne dicono tante”. E ancora: “probabilmente i problemi li avevo: non sono mai stato un bravo marito. È andata via di casa, è andata a stare con un’altra persona, può darsi che avesse ragione perché non ero il marito giusto”. Andrea Roncato ha poi concluso: “io ho le spalle larghe, mi sono sempre preso le colpe, ma Stefania Orlando non può parlare di ‘famiglia allargata’ solo per sentirsi importante”.

