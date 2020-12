Carlotta Dell’Isola: il fidanzato Nello Sorrentino e la vita privata

Carlotta Dell’Isola è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. Entrata nella Casa insieme a Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti, la 27enne è conosciuta al pubblico per aver preso parte nel 2020 all’ultima edizione di Temptation Island.

Ma oltre a questo che cosa si sa di lei? Perché il suo ingresso è stato preceduto da polemiche? Qual è la sua vita privata? Chi è il fidanzato Nello Sorrentino con cui Carlotta Dell’Isola ha partecipato al programma di Alessia Marcuzzi?

Chi è Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola è nata ad Anzio (Roma) nel 1993. Figlia del costruttore di yacht di lusso Umberto Dell’Isola, la ragazza ha finito gli studi pedagocici per iscriversi all’Università di Roma Tre. Lavora come sales manager in un outlet di calzature e la sua unica esperienza nello spettacolo riguarda Temptation Island.

Anticipando il suo arrivo al Grande Fratello VIP, il giornalista Gabriele Parpiglia disse: “ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica che per simpatia”.

Carlotta Dell’Isola e il fidanzato Nello Sorrentino

Dal 2014 il fidanzato di Carlotta Dell’Isola è Nello Sorrentino, un agente immobiliare nato nel 1988 a Napoli ma cresciuto ad Anzio dove lavorava con il padre nei mercati.

Nel video di presentazione a Temptation Island la neo-vippona disse di essere pronta a sposare il compagno sebbene questo non ne volesse sapere. “Io e Nello siamo fidanzati da sei anni – spiegò – Ho deciso io di scrivere a Temptation Island, in quanto siamo arrivati a un punto dello nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona, perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio”.

Nel corso del programma Carlotta Dell’Isola legò con il single Antonio mentre il fidanzato si avvicinò alla tentatrice Benedetta. Ma alla fine, tra alti e bassi, la coppia sopravvisse e lasciò insieme il reality. La 27enne confidò alla presentatrice come l’esperienza abbia trasformato Nello in un vero gentleman cambiando radicalmente l’atteggiamento nei suoi confronti.

Il Maurizio Costanzo Show

Dopo Temptation Island Carlotta Dell’Isola e il fidanzato Nello Sorrentino sono stati ospiti per ben due volte al Maurizio Costanzo Show. I due hanno parlato della loro storia con tanto di proposta di matrimonio arrivata a sorpresa dal compagno che, preso dall’emozione, ha posto l’anello al dito medio invece che all’anulare.

Si trattava però di una “prova generale”, come spiegato dalla neo-vippona al settimanale Nuovo, garantendo che le nozze arriveranno “non appena sarà passata l’emergenza sanitaria”. Un matrimonio in grande stile “con 300 invitati” che sarà presto seguito da un figlio.

Le polemiche

A far notare la sovraesposizione mediatica di Carlotta Dell’Isola è stata Sofia Calesso, concorrente della penultima edizione di Temptation Island, che ha lamentato a Più Donna la disparità di trattamento con gli altri ex-partecipanti. Il motivo? “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex marito Facchinetti – ha dichiarato – addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo. Anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”.

Non solo: secondo la Calesso Maria De Filippi avrebbe affermato che “Carlotta sarebbe la sua preferita” rendendo non casuale la sua presenza nel salotto del marito.

Nessuna delle due conduttrici si è espressa sull’argomento, ma poco prima del suo ingresso Alessia Marcuzzi ha voluto farle gli auguri con un tweet. “Daje tutta Carlotta – ha scritto la showgirl – sei vera, schietta, diretta, buffa e tanto dolce. Sei nel mio cuore e ti auguro un buon Grande Fratello VIP“.

Dal canto suo, Carlotta Dell’Isola ha annunciato su Instagram: “Questa volta farò un trasloco in una casa che pur non avendo vicini di pianerottolo, ha finestre su cui si affacciano milioni di persone. È piena di Vip, quando io di Vip non ho proprio nulla, sono una persona normale” concludendo “statemi vicino e tenetemi d’occhio Nello!”.

Mentre sta per iniziare di Carlotta Dell’Isola nella Casa del Grande Fratello VIP? Come reagirà il fidanzato? Lo vedremo in studio a fare il tifo per la compagna?

Marie Jolie