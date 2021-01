Alfonso Signorini: il fidanzato Paolo Galimberti e la storia con Valeria Marini

Molto si è detto sui concorrenti del Grande Fratello VIP e a innescare la curiosità è molto spesso il conduttore. Ma è il momento – almeno per una volta – di scavare anche nel privato di Alfonso Signorini: è ancora fidanzato con il senatore di Forza Italia Paolo Galimberti? È sempre stato omosessuale? Sono vere le voci di un suo flirt con Valeria Marini? E con Cristiano Malgioglio?

Alfonso Signorini e Valeria Marini

Nonostante sia l’indiscusso re del gossip, su di sé è molto riservato. Alfonso Signorini è nato nel 1964 e, nonostante sia dichiaratamente gay, ha fatto coming out solo dopo i trent’anni. Fu lui stesso a confessare nel 2014 di essere stato fidanzato con Valeria Marini. “Non è stata la storia di una notte – disse a Domenica Live – è durata cinque mesi. L’ho presentata anche a mia madre”.

“Con Valeria abbiamo consumato – spiegò nel 2015 a Le Invasioni Barbariche – credo che lei però non si sia accorta di niente. Era una donna stupenda, lo è ancora oggi, ma ai tempi ancora di più. Avevo 28 anni“. E facendo qualche conto quella data corrisponde al 1992, l’anno del debutto della soubrette. “Una sera eravamo a Sabaudia in hotel – continuò – io sul mio balcone e lei su quello accanto. A un certo punto mi fa: ‘Sai che hai dei bei piedi?’ e io con un coraggio che non ho mai avuto l’ho invitata in camera mia. E ci è venuta, ma è durato pochi istanti. Non ero un campione di durate. Sono migliorato col tempo”.

Intervistato da Mattino Cinque nell’ottobre 2016 Alfonso Signorini raccontò di aver visto Valeria Marini “lavare i suoi perizomi nel lavandino della sua cucina” aggiungendo: “abbiamo fatto una litigata!”.

Alfonso Signorini e il coming out

Proprio nel 1992 Alfonso Signorini realizzò di non essere attratto dalle donne. “Ho capito che mi piacevano gli uomini molto tardi, intorno ai 28 anni – confessò nel 2015 a Daria Bignardi – Prima lo sapevo ma non lo accettavo. Tutti i miei rapporti con le donne sono naufragati proprio per questo. Alla mia famiglia l’ho detto a 34 anni. Era una domenica, stavamo facendo colazione. Mi ero innamorato del mio attuale compagno con il quale sto insieme da 13 anni e questo mi ha dato il coraggio di dirlo. L’ho detto tutto d’un fiato. Cinque secondi di silenzio, poi mio papà ha detto che lo aveva sempre saputo”.

Tuttavia in una puntata del Grande Fratello VIP del 2020 il conduttore cambiò data spostando il suo coming out dal 1998 al 2002. “Io ho detto alla mia famiglia di essere omosessuale quando avevo 39 anni – dichiarò – non avevo il coraggio di parlarne ai miei genitori. C’erano al tavolo mia mamma, mio papà e mia zia. Allora ho preso coraggio perché amavo tanto il mio compagno”.

Alfonso Signorini e il fidanzato Paolo Galimberti

Nel 2013 il conduttore rivelò a Grazia di avere “un compagno da 10 anni” ma di non essergli fedele. “La passione è venuta meno e ti ritrovi a un bivio – disse – devo accontentarmi di questa complicità o devo inseguire sempre la passione? (…) Alla fine io mi rispondo che l’amore non merita tanto sacrificio”. Ciò che è certo è che il fidanzato di cui parlava Alfonso Signorini è Paolo Galimberti, imprenditore e attuale senatore di Forza Italia. Sempre nel 2013 Dagospia scisse: “Galimberti infatti, come si racconta nella Milano bene, è stato a lungo il convivente di Signorini, omosessuale dichiarato. I due avrebbero abitato nello stesso appartamento, in piazza Diaz. E lui Galimberti avrebbe fatto il fidanzato sempre, anche andando a fare la spesa e chiedendo lo sconto come ‘quando viene Alfonso'”.

Paolo Galimberti: fidanzato o ex fidanzato?

Nonostante la sua riservatezza, il 14 febbraio 2019 Alfonso Signorini si mostrò sui social mentre, steso sul pavimento, abbracciava un cuscino: un’ammissione che San Valentino l’avrebbe passato da solo. Paolo Galimberti sarebbe, quindi, il suo ex fidanzato.

Alfonso Signorini e Cristiano Malgioglio?

Nel 2017 Cristiano Malgioglio raccontò di essere stato il fidanzato di Alfonso Signorini. “È stato il primo uomo della mia vita – rivelò al GF VIP – Noi eravamo etero, ci siamo incontrati da amici. Ci amavamo così tanto da amici che abbiamo deciso di diventare gay per amarci”.

Ma il conduttore rispose: “lui si inventa tante cose, la sua fantasia galoppa!”. E poi, rivolgendosi all’ex fidanzata Valeria Marini, le chiese: “Tu che mi conosci, potrei mai stare con Cristiano Malgioglio?”

Alberto Signorini e “Lorenzo Coppi”

Il 2 maggio 2019 Alfonso Signorini raccontò al Maurizio Costanzo Show di aver conosciuto a distanza un tal “Lorenzo Coppi” e di essersene innamorato. “Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela, che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore”. Anche per Alfonso Signorini, quindi, ci sarebbe stato un “Mark Caltagirone” creato ad hoc dalle manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

L’attuale fidanzato di Alfonso Signorini

Il 7 aprile 2020, in occasione dei suoi 56 anni, Alfonso Signorini ha fatto intendere a AdnKronos di avere un fidanzato. “Oggi festeggerò il mio compleanno mettendomi in conference call con il mio compagno – ha dichiarato – e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino”. Chi sarà il nuovo partner del conduttore? Il mistero non è stato ancora svelato.

Marie Jolie