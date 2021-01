Rosalinda Cannavò: il fidanzato Giuliano Condorelli chiede una pausa

Colpo di scena al Grande Fratello VIP: Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha chiesto una pausa alla loro relazione. La doccia fredda è arrivata dopo un lungo tira-e-molla tra le insicurezze della concorrente e i suoi baci saffici con la coinquilina Dayane Mello. A riportarlo è il sito ufficiale del reality che, commentando le lacrime della vippona, scrive che la notizia sarebbe arrivata per telefono dalla sorella.

I dubbi di Rosalinda Cannavò verso il fidanzato

Era ormai da tempo che il rapporto tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli sembrava compromesso. E nonostante le rassicurazioni di lui di “amarla alla follia”, la concorrente continuava a nutrire incertezze. “Ho il dubbio di essere un’abitudine, una certezza – aveva confidato ad Andrea Zelletta – non voglio un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai. Abbiamo passato dei periodi davvero brutti e adesso voglio fare chiarezza. Non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci sarei tornata insieme, però ho questi dubbi”. E a Dayane Mello che le aveva chiesto: “Amore, parliamo di Giuliano, dai” la siciliana aveva risposto: “no, parliamo d’altro, dai”.

Giuliano Condorelli chiede una pausa

Dopo l’annuncio del prolungamento del reality, ai concorrenti è stato concesso di telefonare ai famigliari. Ed è proprio in quest’occasione che Rosalinda Cannavò ha ricevuto il messaggio dalla sorella: il fidanzato Giuliano Condorelli le avrebbe chiesto una pausa. Nel sito ufficiale del programma è stato pubblicato un video con la concorrente in lacrime e gli inquilini che provano a consolarla. Sebbene non sia presente il momento della telefonata, la didascalia non lascia spazio a dubbi: “La Vip si apre ai compagni sulla storia con Giuliano, scossa dal messaggio riportatole da sua sorella in cui lui chiede una pausa”.

Era già successo?

Stando a Rosalinda non è la prima volta che succede: “Io ero tornata giù in Sicilia – ha confidato – avevo lasciato tutto a Roma, stavo recuperando, non stavo ancora al meglio della salute. Dà lì lui ha addirittura detto ai miei genitori ‘fatela venire su da me a Milano’. Vado a stare da lui, siamo stati insieme due mesi circa, mi stava aiutando a cercando lavoro… in quel periodo con lui non andava bene. Si è svegliato una mattina e mi ha detto ‘non sono più innamorato di te’. Lui pensava che tornassi in Sicilia, ma io sono rimasta a Milano. Perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita”.

La ragazza ha poi aggiunto: “Io prevedo tutto, so quello che mi aspetta, e mentre in passato mi poteva far paura, ora so quanto valgo. Non è paura di soccombere ma di accettare determinate condizioni. Non che io voglio imporre delle cose, ma credo che sia il momento di fare uno step successivo, perché sennò non ha più senso. È finita, è una storia di dieci anni che è finita. Io non sento il pensare insieme, non sento un ‘noi’“.

Come finirà tra Rosalinda Cannavò e il fidanzato Giuliano Condorelli? Ci sarà un incontro nelle prossime puntate?

