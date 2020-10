Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: baci tra le polemiche al Grande Fratello VIP

Nuova puntata della telenovela tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello VIP: i due concorrenti, che già dal primo giorno avevano mostrato un ottimo feeling, si sono scambiati ieri il loro secondo bacio.

Dopo che l’influencer milanese, dichiaratamente omosessuale, aveva “dichiarato il suo amore” per il figlio della Parietti ottenendo in cambio il lancio di una sedia e le minacce di ritorsioni legali, i due si sono gradualmente riavvicinati finché la settimana scorsa è scattato il primo bacio.





Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il primo bacio

Al GF Vip era in corso una pittoresca festa anni ’20 con costumi e accessori tipici dell’epoca quando Francesco Oppini ha offerto a Tommaso Zorzi dell’altro vino. Tra le risate i due amici si sono avvicinati e si sono così scambiati l’affettuoso bacio: sulle labbra, s’intende. I coinquilini hanno risposto al gesto con un bell’applauso che ha sancito la pace tra i gieffini dopo la bufera dei giorni precedenti.

Il bacio tra Zorzi e Oppini è subito divenuto virale sui social e i due sono saliti in tendenza su Twitter.

Ma qualcuno non l’ha presa bene.





La polemica con Antonella Elia

Nella puntata del Grande Fratello VIP di venerdì sera Antonella Elia si era scagliata contro Francesco Oppini accusandolo di oppurtunismo. “Io vedo le cose dall’esterno e ciò che si vede è che sei un gran giocatore ma non sei furbo – aveva detto l’opinionista – Dici delle cose che rendono palese il tuo essere un doppiogiochista, un grande para***o. Perdonami, oltre che para***o, io credo che tu sia anche un po’ viscido. Hai dato un bacio a Tommaso perché ti conveniva darglielo, perché pensi sia forte”.

E in effetti, dopo la furibonda lite della settimana scorsa, il concorrente aveva dichiarato che Tommaso Zorzi avrebbe “i suoi santi in paradiso”. Possibile che Oppini abbia “cambiato strategia” decidendo di “cavalcare” questo suo status anziché combatterlo?

Ma il figlio della Parietti aveva replicato: “No, scusami, il bacio l’ho dato anche ad Andrea (Zelletta) ma non è andato in onda. Non è che mi attacco a Tommaso perché è forte e voglio fargli le scarpe”.

A sostenere la tesi della Elia c’è però anche un altro video nel quale Oppini in un certo modo “confessava” il perché avesse deciso di schierarsi con l’influencer beniamino del pubblico. “Domani provo a limonarmelo io” aveva risposto ironicamente la Gregoraci.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il secondo bacio

Ma dopo che anche allo stesso Zorzi cominciavano a sorgere dei dubbi, ecco che Oppini ha “messo a tacere” ogni pensiero baciando l’influencer per la seconda volta.

Anche in questo caso “galeotta” fu la serata a tema. I due amici hanno passato il pomeriggio parlando, confidandosi e facendo il bagno assieme. “Io vorrei che tu fossi la mia comfort zone qui dentro” ha spiegato Tommaso Zorzi, ottenendo come risposta “E lo sono”.

Nonostante ci fossero ancora molti punti da chiarire, Zorzi e Oppini hanno bevuto un po’ di vino, ballato insieme in giardino finché Francesco ha avuto l’idea di iniziare un “gioco”: passarsi il vino dalla bocca. Inizialmente contrario, Tommaso ha deciso di accettare ed è così scattato il loro secondo bacio.

Quello che il pubblico si chiede è: Francesco Oppini – che fuori dal Grande Fratello VIP è fidanzato con Cristina – ha davvero sviluppato una forte amicizia con Tommaso Zorzi al punto da baciarlo o sta solamente attuando una strategia? Lo sapremo presto.

Marie Jolie