Giulia Salemi e l’ex fidanzato Francesco Monte: era tutto finto?

Giulia Salemi torna al Grande Fratello VIP: la nota influencer partecipò infatti all’edizione 2018/2019 dove incontrò il futuro fidanzato Francesco Monte. Il suo percorso nella Casa durò 71 giorni e la condusse alla semifinale dove fu eliminata in un testa-a-testa con il modello Stefano Sala (padre della figlia di Dayane Mello). In un’occasione rischiò un provvedimento disciplinare per aver parlato in persiano con mamma Fariba chiedendole un feedback sulla reazione del pubblico.

Ma qual è la vita privata di Giulia Salemi? Cos’ha fatto per essere famosa? Ha attualmente un fidanzato? Ma soprattutto: ha davvero avuto una relazione con Francesco Monte?





Chi è Giulia Salemi?

Giulia Salemi è nata a Piacenza nel 1993 da padre italiano e madre persiana. Con mamma Fariba ha sviluppato un particolare rapporto di complicità mentre con papà si è riavvicinata dopo il Grande Fratello VIP. Su Instagram ha specificato: “In realtà io ho sempre avuto un rapporto col mio papi. Semplicemente non ci sentivamo tanto. Ora invece abbiamo ritrovato una coesione, una sintonia… Siamo di nuovo tornati pappa e ciccia. Quindi siamo andati insieme a sciare, è stato bellissimo e sono felicissima”.

Nel 2004 si classificò quarta a Miss Italia: fu la kermesse di Salsomaggiore a farle da trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Oltre ad aver preso parte a numerosi programmi – da Tiki Taka a Quelli che Il Calcio – la bella italo-persiana si è fatta strada nel mondo dei social diventando una delle influencer più seguite del nostro paese. Nel 2015 fu una concorrente del reality Pechino Express insieme alla madre Fariba con la quale formò la “coppia delle persiane”.

L’ex fidanzato di Giulia Salemi Francesco Monte

Nel 2018 Giulia Salemi partecipò alla terza edizione del Grande Fratello VIP dove conobbe Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. L’amore tra i concorrenti nacque in slow-motion: nonostante la influencer si fosse dichiarata già nei primi giorni, per il modello ci vollero settimane.

Dopo il reality Giulia e Francesco convissero per qualche mese ma il 5 giugno 2019 la concorrente annunciò sui social la fine della relazione. Di questa parentesi Giulia Salemi ha parlato nel suo libro Agli uomini preferisco il cioccolato, riassumendo i motivi della rottura al settimanale Chi. “Non ho mai voluto fare gossip su questa storia – ha spiegato – ma non potevo non parlarne dato che in questo libro non ho nascosto nulla della mia vita. Parlo delle mie sconfitte per per aiutare chi si sente l’unico sfigato sulla terra e concludo tutto con un sorriso e una frase giocosa perché voglio lanciare un messaggio di speranza. La frase è: la verità è che non gli piaci abbastanza. A volte le risposte semplici sono le migliori. In generale parlo di storie finite male in cui non ero così speciale per l’uomo con cui stavo, ma, se non sono abbastanza per te, non significa che sia così per tutti”.





Giulia Salemi e Francesco Monte: era tutto finto?

Durante la convivenza con Giulia Salemi l’ex tronista fu visto in pubblico con Isabella De Candia, la sua attuale fidanzata. Ma quando i social già parlavano di “infedeltà” la modella spiegò su Instagram che non ci sarebbe stato alcun “tradimento” in quanto entrambi si frequentavano da “persone libere”. Tra Monte e la Salemi era quindi tutto finto?

Ad aggiungere ulteriori dubbi ci sono le parole di Fabrizio Corona, che in merito alle “relazioni” di Gabriel Garko ma più in generale al “modo di fare gossip”, ha dichiarato a Live Non è la D’Urso :







I successivi flirt di Giulia Salemi

. Credo che ci siano personaggi che pensano di fare figli in base al successo che otterranno sui social, con i like che li faranno guadagnare. Tu regali un sogno mostrando una realtà a cui la gente si affeziona anche se non esiste”. Ed entrando più nello specifico l’ex re dei paparazzi ha aggiunto:. Ma danno l’illusione d’amore. Un concetto che a qualcuno che ha la vita piatta e insensata regala un sogno. Purtroppo c’è tanta gente ignorante,e non ha l’intelligenza per capire”.

Dall’estate 2019 ad oggi non si hanno notizie certe sulla vita privata di Giulia Salemi. Sono trapelati rumor che l’avrebbero vista prima con l’ex tronista Marco Cartasegna, poi con il modello Marco Ferri e infine con il petroliere Luigi Ammaturo. Ma per Novella 2000 i flirt non sono confermati ed è preferibile parlare di “semplici amicizie”.

La stessa influencer ha smentito ogni voce su Instagram. “Io sono davvero scioccata





dalla vostra immaginazione – ha scritto in un post – e soprattutto dalla vostra bravura nell’identificare una persona in una foto di spalle. Capisco che è estate e che sogniamo tutti l’amore, ma non potete pensare che ogni persona con cui parlo o scherzo possa essere mio fidanzato. È estate, ho tanti amici, frequento tanti posti, e se ogni amico mi vale come un flirt ora di settembre ne avrò avuti più di 50… Eh no, eh…”.

Il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi

Ad oggi, quindi, Giulia Salemi non avrebbe un fidanzato ed entrerebbe nella Casa del Grande Fratello VIP come single. Nel reality ritroverà l’amico Tommaso Zorzi con il quale i rapporti si sarebbero però “raffreddati”. Secondo il settimanale Chi “la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che Giulia si è dimenticata di fare gli auguri all’amico per il suo primo romanzo. Da quel momento il silenzio: vacanze separate e anche scelte di vita diverse”.

Quali sviluppi ci riserverà l’ingresso di Giulia Salemi? Ricucirà i rapporti con Tommaso Zorzi? Troverà un nuovo fidanzato? Ma soprattutto: dirà la verità sulla sua relazione con Francesco Monte?

Marie Jolie