Quando finisce il Grande Fratello VIP? La data ufficiale

È da mesi ormai che il Grande Fratello VIP viene continuamente “allungato”. Inizialmente prevista per il 2 dicembre, la finale era stata dapprima spostata all’8 febbraio ma poi, visto il successo di share, si era parlato del 15 febbraio, del 26 febbraio e addirittura del 15 marzo. E dopo il panico scatenatosi tra i concorrenti finalmente si sa per certo quando finisce il Grande Fratello VIP.

La premessa di Signorini

Alfonso Signorini si è messo in collegamento con la Casa. “Vipponi – ha esordito – io non vi ho ancora detto ufficialmente una cosa che vola di bocca in bocca nella Casa del Grande Fratello VIP soprattutto in questi ultimi giorni. Vi sento discutere durante la giornata quando siete tra di voi a tavola, in giardino, ‘chissà quando sarà la finale’. C’è chi ipotizza il 26 febbraio, c’è chi dice ‘no il 26 è un venerdì’, magari è sabato. O magari c’è chi dice ‘e se fosse giugno?’ ‘e se fosse aprile?’. ‘No perché Alfonso ha detto entro la fine di febbraio’. Insomma: un casino. Comunque io vi dò un annuncio già ufficiale che da questa settimana torneremo a stare insieme anche il venerdì. Quindi: doppio appuntamento in prima serata su Canale 5 fino alla fine del programma! E voi mi chiederete: ‘ma sta fine quando arriva?’ e adesso ve la comunico ufficialmente”.

Signorini parla con i ‘veterani’

Alfonso Signorini ha convocato in super LED i ‘veterani’ presenti dal 14 settembre: Andrea Zelletta, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. E rivolgendosi agli altri ha ricordato che l’annuncio riguarderà anche loro premettendo che, visti i mesi di ‘resilienza’, comunicherà agli altri qualcosa in più. Il conduttore è passato così al nucleo ‘storico’: dopo aver invocato un applauso e premesso che ‘non finirà a giugno’, ha letto loro il comunicato ufficiale. “Ragazzi, come avrete capito questo Grande Fratello VIP è imprevedibile per tutti noi, anche per me. Questo nostro viaggio infinito è già nel guinness della televisione: oggi noi siamo già alla 34esima puntata. Per darvi un’idea, un’edizione normale del Grande Fratello o dell’Isola dei Famosi o di qualsiasi altro reality va dalle 10 alle 12 puntate. E arriveremo alle 50!”.

Le facce dei concorrenti si sono fatte preoccupate, soprattutto quella di Tommaso a cui Signorini si è rivolto direttamente: “Zorzi, tu hai detto che rimani comunque, anche se finisce a maggio: non romper le balle e basta così!”.

Quando finisce il Grande Fratello VIP? La data ufficiale

Il conduttore è tornato a leggere: “Stiamo vivendo tutti un’edizione speciale che richiede una resistenza speciale da parte di tutti: voi per primi e noi per secondi. Ma noi siamo temprati e il nostro pubblico a chiedere tutto quello che stiamo vivendo. Via avevo anticipato che la nostra finale non sarebbe andata oltre la fine di febbraio. Bene: ci sono andato vicinissimo: finalmente posso comunicarvi la data ufficiale: il Grande Fratello VIP finirà lunedì primo marzo!“. Tommaso Zorzi ha chiesto se fosse uno scherzo, Stefania Orlando ha aggiunto “pensavamo un po’ prima” ma Signorini ha ricordato di “essersi sbagliato solo di 24 ore”.

I ‘veterani’ sono tornati in salone e Signorini si è rivolto a tutti. “Quello che mi interessa – ha concluso – è che tutti voi continuiate a divertirvi. Non avrete mai costrizioni con le pistole alle tempie: ognuno è libero se vuole di finire qui il suo percorso, di attraversare quella porta, di tornarsene a casa. Però, visto che vi conosco, se rimanete lo fate con l’entusiasmo di sempre che vi ha reso grandi in tutti questi mesi. Ok?”.

La reazione non è stata delle migliori, ma ora i concorrenti hanno una certezza: sapere quando finisce il Grande Fratello VIP.

Marie Jolie