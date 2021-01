Guenda Goria e Filippo Nardi hanno un flirt? Tutto quello che si sa

Guenda Goria e Filippo Nardi avrebbero un flirt: questa è l’indiscrezione che da giorni sta rimbalzando tra social, siti e trasmissioni tv. Dopo le frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta, l’italo-inglese starebbe “recuperando” i rapporti frequentando sua figlia. Non solo: tra le foto pubblicate su Chi è anche emerso un bacio. Ma cosa c’è di vero?

Guenda Goria e Filippo Nardi: il primo incontro

Il primo faccia-a-faccia era avvenuto in collegamento durante il Grande Fratello VIP. Commentando le frasi di Filippo Nardi contro la madre, Guenda Goria aveva detto: “da figlia mi sono sentita molto offesa, perché ti sei rivolto a una donna meravigliosa, una donna garbata che va rispettata profondamente come tutte le altre donne. Mi dispiace molto però io sono indignata dalle tue parole. Accetto con piacere le tue scuse”.

La paparazzata su Chi e il bacio

Qualche giorno fa i due sono stati pizzicati da Chi mentre giravano a braccetto per le vie di Milano. Tra le foto pubblicate ce n’è una in cui Filippo Nardi bacia Guenda Goria su una guancia, il tutto giustificato dalla didascalia “Guenda non ha certo tradito la sua mamma, di cui aveva preso subito le difese. L’incontro era solo per ascoltare le scuse di Nardi e ‘scongelare’ una guerra fredda da reality”.

Guenda Goria: con Filippo Nardi solo un caffè

Guenda Goria è stata invitata a Mattino Cinque per fare luce sui fatti. Incalzata dalla Panicucci ha ammesso: “sì, io e Filippo Nardi ci siamo visti, siamo andati a prendere un caffè per chiarirmi il suo punto di vista. Una cosa che faceva piacere anche a me. Abbiamo fatto una passeggiata e poi mi ha riaccompagnato a casa”. E il bacio? “Un’angolazione dei fotografi” ha risposto la Goria senza nascondere un certo imbarazzo. Su un loro flirt, però, è stata categorica: “il mio genere di uomo sono i 50enni – ha spiegato – ma con lui non è scattata quel tipo di intesa e di intimità”. Ad accendere qualche dubbio sono state le sue parole su Telemaco Dell’Aquila, il fidanzato con il quale si era riavvicinata dopo il GF VIP. “In questo momento è in Egitto – ha rivelato – ci siamo presi una pausa perché durante le festività siamo stati lontani e io sono stanca di passare tanto tempo da sola”.

I due hanno passato la serata insieme?

A completare il quadro è stata la presenza dell’ex-gieffino a Pomeriggio Cinque. Nel programma era ospite anche il paparazzo Alan Fiordelmondo secondo il quale Filippo Nardi e Guenda Goria avrebbero passato la serata insieme. “Eravamo a cena con degli amici” ha replicato l’italo-inglese ma Barbara D’Urso gli ha ricordato che il dpcm in vigore “vieta da fare cene a meno che non si è una coppia”. Sulla figlia della Ruta, poi, si è limitato a dire che “è una bella ragazza, intelligentissima” senza però rivelare altro.

Non tutti hanno digerito la vicinanza tra Guenda Goria e Filippo Nardi: su Twitter sono fioccati commenti come quello di Lilly (“Ma vi sorprendete di Guenda? Ancora amica di Nardi? La paladina fake della donna: ci vogliono le p***e per non accettare le scuse, lei non ne ha”) e di Martina (“Scopro ora del Guenda/Nardi gate e della gossippata a Mattino Cinque. Ovviamente credo alla storia ‘del caffé’, però andare a braccetto? Guenda non farci questo!”).

C’è davvero un flirt tra Guenda Goria e Filippo Nardi?

Marie Jolie