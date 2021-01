Grande Fratello VIP nel panico: le reazioni al prolungamento

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini che il Grande Fratello VIP non finirà l’8 febbraio ma che ai concorrenti spetteranno altre “tre settimane piene” di programma, nella Casa è piombato il gelo. Il più afflitto è sembrato Tommaso Zorzi, che piangeva mentre Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi tentavano di consolarlo, ma le perplessità sono emerse anche tra gli altri inquilini.

Maria Teresa Ruta: “ci mancano gli affetti”

La prima a comunicare il suo disagio è stata Maria Teresa Ruta. “Volevamo dire che non è che siamo noi stanchi – ha detto al conduttore – ci manca qualche affetto! La condizione è tale che anche quando vengono le persone non le possiamo baciare sulle guance, non le possiamo sentire, è il calore a volte che ci manca. Tu ci fai tantissime sorprese, i video, è fantastico tutto. Siamo tutti onorati e orgogliosi di essere qui, ma quegli affetti… sono quattro mesi!”

Francesco Oppini incoraggia Tommaso Zorzi

Dallo studio è intervenuto Pupo: “vedo Tommaso molto provato” e la parola è passata a Francesco Oppini che ha provato a sollevare l’amico. Queste le sue parole: “Tommy, cos’è quella faccia? Ti capisco, ci sono passato anch’io. Ascoltami, ti dico solo una cosa: tu hai fatto un percorso a mio avviso splendido, da solo, dall’inizio alla fine. Io sono stato un tuo amico dentro e lo sono fuori, hai un sacco di gente che ti vuole bene, ora siamo arrivati quasi alla fine, non mi mollare adesso perché tanto io sono qua. Siamo qua che ti aspettiamo, non fare quella faccia per favore, tirati su, vorrei essere lì a rassicurarvi perché ho già capito chi sta più male rispetto ad altri. Da dentro tu le vivi queste cose, è dura, però hai fatto trenta, devi fare trentuno. Il tuo percorso era già bello da dentro, da fuori è ancora meglio. Tieni duro!”

Il Grande Fratello VIP nel panico

Non appena si è interrotto il collegamento, Tommaso Zorzi se n’è andato dal salotto mentre Andrea Zelletta e Rosalinda “Adua Del Vesco” Cannavò sono scoppiati in lacrime. Ma la scena più toccante è stata proprio quella dell’influencer che vagava per la Casa cercando di respirare, tossendo e chiudendosi in bagno per vomitare. E Stefania Orlando, dopo aver sentito le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato, ha provato ad andarsene correndo verso la porta rossa. Lo sconforto ha colpito anche Pierpaolo Pretelli che si è buttato avvilito sul divano.

Andrea Zelletta si è scagliato contro la produzione: “siamo persone umane – ha detto – diteci la c***o di verità e uno sceglie. Ma diteci la c***o di verità e basta! Sembravamo degli stupidi lì dentro e abbiamo preso i coppini anche l’altra sera. E invece non siamo stupidi”.

I commenti dei fan

Sulla scia dell’hashag #noalprolungamentogf su Twitter sono fioccati i commenti. Marina scrive: “direi che questa pagliacciata poteva essere evitata, giocare con la salute mentale delle persone solo per qualche soldo in più anche no”, le fa eco Amme che posta “Tommaso sta vomitando in bagno disperato per il prolungamento, assurdo. Li stanno esasperando, sono riusciti addirittura a farli stare male fisicamente”.

Come finirà? Qualcuno lascerà il Grande Fratello VIP prima della finale?

Marie Jolie