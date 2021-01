Elisabetta Gregoraci: faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. ''E la quarantena?''

Elisabetta Gregoraci è tornata al Grande Fratello VIP per confrontarsi sia con il suo ex “amico” Pierpaolo Pretelli sia con la nuova “fiamma” di lui, Giulia Salemi, dalla quale sarebbe stata “sostituita”. La soubrette tornava da Dubai dove ha trascorso le feste insieme al figlio e all’ex marito Flavio Briatore. Nel frattempo, però, divampano le polemiche: perché ai “comuni mortali” viene chiesta la quarantena mentre a lei no? A innescarle l’ex concorrente del GF Salvo Veneziano. Ma andiamo con ordine.

Elisabetta Gregoraci incontra Pierpaolo Pretelli

sponsor

Alfonso Signorini si è messo in collegamento con il cucurio dove Elisabetta Gregoraci si è rivolta a Pierpaolo Petelli: “io non capisco perché con tutti i posti letti liberi – ha esordito – avete scelto proprio quello dove c’era un cuore con scritto Elisabetta”.

Il suo ex “amico speciale” si è alzato in piedi ed è andato davanti al vetro che li separava. “Ti ho sentito preoccupato – ha continuato la soubrette – che io da fuori potessi dire qualcosa su di noi. Devi sapere che da quando sono uscita dal Grande Fratello VIP non ho parlato di nessuno, non sono andata nei vari salotti a parlare di te, quindi non avere questo timore”. La paura dell’ex Velino era che le sue parole potessero influenzare il pubblico contro la sua storia con Giulia Salemi. Al che Alfonso Signorini ha preso la parola ricordando come Pierpaolo avesse già affermato di essere contento e di non avere rimorsi perché, tanto, Elisabetta non gli avrebbe dato alcuna possibilità.

La Gregoraci annuiva sostenendo di essere “stata chiara” ma il conduttore l’ha interrotta: “secondo lui, però, non sei stata chiara”. L’ex Velino ha specificato che tutto quello che era fatto lo rifarebbe ma che ora è felice.

Elisabetta Gregoraci incontra Giulia Salemi

commercial



Signorini ha così mandato a sedere Pretelli e ha chiamato Giulia Salemi.

La soubrette l’ha accusata di tirarla spesso in ballo e, rivolgendosi al conduttore, ha specificato: “Ha insinuato tante volte sulla mia vita privata, ha fatto delle battutine come l’altro giorno durante la tombola”. La influencer ha spiegato di aver solo espresso la sua opinione quando gli altri la nominavano e di non ricordare cosa avrebbe detto di preciso. Ma la Gregoraci l’ha informata che il suo avvocato le fornirà una lista per poi aggiungere “scherzi a parte, vivi tranquilla ma non pensare che io fuori trami qualcosa contro di voi, non è nel mio interesse”.

Signorini le ha chiesto se il quadro con il suo unico “bacio” con Pierpaolo Pretelli avesse ancora un significato o se preferisse che venga rimosso dalla Casa. L’ex Velino è intervenuto definendolo “un ricordo” mentre Giulia gli ha dato ragione aggiungendo “il passato non si dimentica mai”.

Salvo Veneziano: “e la quarantena?”

Nonostante a separare la soubrette dalla Casa ci fosse stato un vetro, l’ex concorrente Salvo Veneziano ha espresso molti dubbi sul suo ritorno da Dubai. “La Gregoraci quarantena zero? – ha scritto su Facebook – Dio denaro… noi comuni mortali quarantena”. Ma alcuni fan – come Christel – gli hanno ricordato che se si fa il tampone 48 ore prima di rientrare in Italia e risulta negativo non c’è l’obbligo dell’isolamento.

Marie Jolie