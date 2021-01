Natalia Paragoni: dopo la diffida ecco l’aereo per Andrea Zelletta

Avrebbe dovuto rassicurare Andrea Zelletta sulle voci di un presunto tradimento, ma la scelta di Natalia Paragoni di non presentarsi e diffidare il Grande Fratello VIP lo ha fatto piombare nel gelo. E nonostante l’ex tronista abbia dichiarato di “fidarsi ciecamente di lei”, qualche dubbio gli era sicuramente rimasto. Ma dopo aver parlato attraverso Instagram, l’ex corteggiatrice ha inviato un aereo sopra la Casa per dire al fidanzato “noi due più forti di tutto“.

Il messaggio Instagram di Natalia Paragoni

Per spiegare che non parlarne in tv non significa allontanarsi da Andrea Zelletta ma rimandare la discussione alla sfera privata, Natalia Paragoni aveva affidato a Instagram il suo messaggio. “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui – aveva scritto – Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea”.

Le reazioni dei fan

La maggior parte dei follower è d’accordo con lei. “Brava Natalia – scrive Cinzia – mi dispiace che non hai visto Andrea ma hai fatto bene a fare la diffida e anche a non presentarti. Signorini ci avrebbe fatto un film su quello che è stato detto da quella lingua m***a di Dayane, che se anche fosse vero sono cose tue e di Andrea… brava”. Le fa eco Milly che aggiunge: “Fiera di te, hai deciso di non spettacolarizzare il tutto e hai fatto la scelta migliore”. Della stessa idea anche Solange (“hai fatto benissimo a diffidare il programma, brava”) e Stella (“Brava Natalia, hai difeso il tuo onore e quello di Andrea, qualsiasi cosa tu avessi detto lo avrebbero rigirato contro di te e anche di Andrea. Sei la più bella e la più riservata di quell’ambiente”).

Ma qualcuno non concorda: è il caso di Betta che posta “Avresti fatto più bella figura a scegliere un modo di agire e non essere incoerente. Non vale usare la tv come mezzo per farsi vedere solo quando fa comodo e poi dopo dire di non voler affrontare le cose pubblicamente”.

E a un utente che ha scritto: “Ma invece di inviare letterine non era più semplice rivedere il fidanzato e tranquillizzarlo smentendo tutto, anche il nome (molto importante) che è stato fatto da Dayane?”, Alessia, sorella di Andrea Zelletta, ha risposto “Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore. Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano, fatevene una ragione. Signori si nasce, non si diventa”.

L’aereo di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta

Finché, nella giornata di giovedì, l’aereo di Natalia Paragoni ha sorvolato la Casa. Lo striscione recitava: “AZ NOI+FORTI DI TUTTO. TI AMOOO. NATY” mentre i concorrenti applaudivano urlando “Non l’abbiamo mai messo in dubbio!” “sei una grande!” “ci sei piaciuta!”. Pierpaolo Pretelli ha ipotizzato “un matrimonio a giugno” mentre Andrea Zelletta, visibilmente commosso, non ha potuto che mimare il segno del cuore.

Marie Jolie