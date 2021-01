Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli: faccia a faccia al Grande Fratello VIP

Dopo un’assenza che durava da Natale, Giuliano Condorelli è entrato nella Casa del Grande Fratello VIP per parlare con Rosalinda Cannavò – in arte Adua Del Vesco – sua fidanzata dai tempi del liceo. Con il suo ingresso ha provato a rassicurare la siciliana che, sopraggiunta dalle voci di una “pausa” e colta da innumerevoli dubbi, stava mostrando attrazione per Andrea Zenga.

La “sorpresa” di Giuliano Condorelli

Alfonso Signorini ha invitato Rosalinda Cannavò a raggiungere la postazione esterna. “Secondo te chi ci sarà per te?” ha chiesto il conduttore e lei, visibilmente tesa, ha risposto “forse mia sorella?”. Ma a sbucare da una porta è stato proprio il fidanzato, Giuliano Condorelli, che mantenendo la distanza di sicurezza ha commentato: “Surreale, surreale tutto ciò” mentre gli opinionisti in studio già vociavano. “Ho visto adesso le clip che hanno mandato in onda – ha continuato – e sebbene le avessi già viste mi hanno ricordato alcune cose. Quello che ho fatto sino ad oggi è essere riservato, come sai. Ma se l’ho fatto l’ho fatto solo per proteggere e tutelare la preziosità di quello che abbiamo creato, come ho cercato di farti intuire in quel messaggio di Natale. Invano. Non sono riuscito. E come vedi sono qui, ci sono cascato con tutte le scarpe”.

Rosalinda si è lasciata scappare un sorriso ma a dominare i suoi sentimenti restava la perplessità. Giuliano ha proseguito: “E ci sono cascato consapevolmente, perché ho messo davanti tutto, riservatezza, orgoglio, e davanti tante altre cose, sai e saprai, te, noi, non te. Quel noi di cui parlavi qualche sera fa. Io in quel video che ho rivisto adesso mi piace ricordare quanto stavamo bene insieme prima di entrare qui. Il trasloco, i nostri viaggi folli tra le montagne e la notte. Ma indipendentemente dal posto stavamo bene insieme: avevamo trovato un nuovo equilibrio nella stessa città, nella stessa casa, che avrebbe portato sicuramente o molto probabilmente a quello a cui stai facendo riferimento con i tuoi ‘viaggi mentali’, come li chiamavi tu. E non sono frasi di circostanza, lo sai, perché se pensassi l’opposto te lo direi qui, mi conosci”.

Giuliano accusa il reality

E mentre Rosalinda tratteneva le lacrime, il fidanzato ha puntato il dito contro il reality: “Poi questi quattro/cinque mesi che ti sconvolgono, ti confondono e ti girano e ti rigirano come un calzino: perdi le tue certezze o meglio le certezze per cui non hai le basi solide. Ed evidentemente le nostre basi non erano così solide, paradossalmente, dopo nove anni. Magari quel periodo in cui avevamo trovato quell’equilibrio è stato troppo breve da non reggere ad un urto così. Però mi piace aggrapparmi a tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme e alle nostre dimostrazioni d’amore folle in questi nove anni fuori dal comune. E io mi aggrappo a quello quando vedo tutto nero, come stai vedendo anche tu. Qualche ora fa hai parlato di ‘viaggi mentali’: tu vedi tutto nero perché siamo stati lontano un periodo e ti riaffiorano particolari momenti. Anch’io non ti nego che ho visto tutto nero per un momento, però poi sai come vado a finire: mi aggrappo sempre all’amore che vince su tutto e che penso tra di noi non si può descrivere”.

Rosalinda Cannavò risponde a Giuliano Condorelli

La parola è passata a Rosalinda Cannavò che, presa tra il sorriso e la commozione, ha risposto al fidanzato. “Sono sorpresa – ha esordito – perché non mi aspettavo che tu venissi. Sicuramente ho utilizzato delle parole molto forti, e sicuramente come ho detto faccio tanti ‘viaggi mentali’ qua dentro. Ho anche detto che non sarò lucida al 100% oppure lo sono fin troppo, non lo so, perché qui dentro ho iniziato a fare i conti con me stessa realmente piuttosto che fuori. Tutto quello che ho detto, anche se l’ho detto in modo brusco lo ridirei perché sono i miei pensieri. Noi siamo ritornati insieme da poco, e sicuramente quel poco tempo non è sufficiente per capire tante cose. La mia paura è dovuta al fatto che in questi nove anni abbiamo passato tante cose e spesso tu non mi hai dimostrato con i fatti di voler costruire un futuro insieme a me, anche da piccole cose che per me sono importanti come supportare una mia idea, un mio pensiero, una mia opinione. Proprio per questo ti dico che fuori capiremo entrambi tante cose. Fidati che per me non è semplice, sai il bene che ti voglio e mi dispiace se ti ho ferito in qualsiasi modo con le mie parole. Però vorrei un gesto davvero concreto da parte tua, perché quasi a trent’anni non ho più voglia di né perdere tempo né di giocare“. Parole fredde, distaccate, che Giuliano sicuramente non si aspettava. “Io ho cambiato la mia vita per te, e tu lo sai – ha proseguito Rosalinda – Tu hai fatto tante cose per me, tantissime immense, però adesso che siamo entrambi totalmente liberi da ogni vincolo mi aspetto qualcosa ma so che forse tu non sei pronto, forse nemmeno io sono pronta“.

Giuliano dà a Rosalinda la chiave di casa sua

Ma il fidanzato l’ha interrotta. “Stai facendo un ‘viaggio mentale’ – le ha detto – io sono di fronte a te e posso risponderti, perché ti stai rispondendo da sola. Neanch’io ho voglia di perdere tempo e mi dispiace che tu possa pensare minimamente una cosa del genere perché ho 28 anni e sai il valore che dò all’amore. Io tutte le risposte preferisco invece che dirtele dimostrartele fuori. Vorrei proprio abbracciarti adesso, ne ho proprio bisogno e non vedo l’ora perché mi manchi da impazzire. Capisco anche il tuo stato d’animo, però è giusto fare anche, come dici, delle formalità”. Giuliano Condorelli ha quindi estratto una chiave, e Alfonso Signorini che era intervenuto per giudicare “forti” e “inattese” le loro parole gli ha chiesto cosa stesse facendo. “Posso darle la chiave di casa mia? – ha replicato – lei la conosce molto bene e questa chiave rappresenta la risposta a una delle sue incertezze”. Il conduttore lo ha incalzato: “tu sei pronto di vivere la vita insieme a Rosalinda nella tua casa?” e lui “assolutamente sì, e non è una cosa di circostanza, lo faccio con il mio cuore, capisco che tu sei annebbiata ma il mio cuore lo conosci bene. Io voglio aspettarti a casa e non voglio assolutamente convincerti di nulla”.

La freddezza di Rosalinda

Ma Rosalinda Cannavò è sembrata distaccata e Signorini le ha domandato perché, nonostante la proposta concreta, lei non fosse felice. “Non è che non sono felice – ha risposto – non me l’aspettavo. In realtà era quello che volevo, in questi giorni ho pensato tanto a questa cosa, ‘come sarebbe se’. Sicuramente ci vuole un tempo di ‘prova’ per entrambi perché attualmente io ho le idee molto confuse. Credo che io e Giuliano dobbiamo prenderci del tempo stando insieme per capire molte cose. Ti prego di capirmi, di apprezzare la mia sincerità. Io la prendo quella chiave con la premessa che dobbiamo chiarirci”.

Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli si salutano

Signorini ha spiegato che, per rispetto delle norme anti-Covid, Rosalinda non potrà prendere la chiave ma Giuliano dovrà appoggiarla a terra e attendere che venga sanificata. “Ti aspetto a casa – ha concluso lui – e non vedo l’ora di parlare con te perché sai quant’è importante per me parlare di tutto. Non volevo che passasse un’immagine di me che non corrisponde al vero. Vorrei tanto abbracciarti, scusami se sono di ghiaccio”. Rosalinda l’ha salutato commossa, con “Ti voglio bene, scusami” mentre in studio si è aperto un dibattito.

Come finirà tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli? Quali risvolti ci riserverà l’ultimo mese di Grande Fratello VIP?

Marie Jolie