La prima lezione di Alberto Manzi torna in tv: Rai Cultura ripropone “Non è mai troppo tardi” per la Giornata dell’Alfabetizzazione

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Rai Cultura ripropone integralmente la prima puntata di Non è mai troppo tardi, il corso televisivo condotto da Alberto Manzi che esordì il 15 novembre 1960. La lezione andrà in onda martedì 8 settembre su Rai Storia, alle 11.30 e alle 23.45, in occasione della Giornata mondiale dell’Alfabetizzazione.

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Scopri come fare

Il programma, definito all’epoca dal Radiocorriere come “un corso di lezioni televisive per insegnare a leggere, a scrivere, e a fare di conto”, nacque in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. Veniva trasmesso tre volte alla settimana e consentiva agli adulti che lo seguivano di prepararsi agli esami per conseguire la licenza della terza elementare.

Nella prima puntata Manzi spiegava agli spettatori l’obiettivo delle lezioni e introduceva i segni della scrittura con parole che invitavano all’apprendimento collettivo. La trasmissione trasformò lo schermo in una vera aula, raggiungendo persone che spesso non avevano potuto frequentare regolarmente la scuola.

Il progetto si inseriva in un contesto nazionale ancora segnato dall’analfabetismo: nel 1951, a 91 anni dall’unità, la percentuale degli analfabeti era ancora del 12,9%, con punte più elevate in alcune regioni, ricordava il Radiocorriere dell’epoca.

La riproposizione della prima lezione è presentata come il recupero di un momento in cui il servizio pubblico svolse una funzione educativa e civile, utilizzando la televisione come strumento di emancipazione e coesione sociale.