Dayane Mello, l'''amica lesbica'' Allegra Ioppolo parla a ''Giornalettismo''

Dayane Mello: ecco chi è l'”amica lesbica” che ha più volte salutato dalla Casa. Si tratta di Allegra Ioppolo, una ragazza di Viareggio che Gabriele Parpiglia ha scovato e intervistato per Giornalettismo. Dopo i baci hot con Adua Del Vesco, quelli con Soleil Sorge e la “relazione speciale” con una modella, ecco nuove rivelazioni sulla vita della gieffina. Ma andiamo con ordine.

Dayane Mello e Soleil Sorge

Le due ragazze si conobbero a febbraio 2020 durante l’ottava edizione di Pechino Express, andata in onda su Rai Due. Nonostante fossero in due squadre distinte, Dayane Mello e Soleil Sorge legarono, divennero amiche e passarono l’estate insieme. Così, a bordo di una barca, pubblicarono decine di foto e di stories in pose maliziose scambiandosi piccantissimi baci tra un balletto hot ed un altro.

Dayane Mello e la modella Maria

Alla luce dei baci saffici consumati al Grande Fratello VIP, Dagospia sganciò la “bomba” su un’altra frequentazione rosa di Dayane Mello. In un articolo del 10 novembre Enrico Dandolo scrisse “in pochi sanno che tempo fa la prezzemolina brasiliana fu a lungo corteggiata da una showgirl latina. Di chi si tratta? E le avances furono corrisposte? Ah, saperlo…”. Il 23 dicembre il giornalista tornò all’attacco scrivendo “Adua ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane. Chi la spunterà tra le due?”.

Dayane Mello e “l’amica lesbica” Allegra Ioppolo

E mentre il “rapporto speciale” tra Dayane Mello e Adua Del Vesco sembra al capolinea, ci ha pensato Gabriele Parpiglia a far luce sull”amica lesbica di Viareggio” che la modella saluta spesso dalla Casa. Si chiamerebbe Allegra Ioppolo e, intervistata su Giornalettismo, ha raccontato il suo rapporto con la brasiliana.

“Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi tre anni fa – ha spiegato – era fidanzata di un mio amico (Carlo Gussalli Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis). Io sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste”.

Alla domanda se fosse nata un'”amicizia speciale” ha ammesso senza esitazioni, ma quando Parpiglia ha chiesto se tra loro “ci fosse mai stato qualcosa“, Allegra non ha risposto. “Significherebbe dare il via al circo del gossip – ha spiegato – io e Dayane Mello siamo amiche e stiamo bene così, prima e dopo il Grande Fratello VIP“. E ha concluso: “non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io!”.

Questione di pubblicità?

Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello, aveva già definito “finto” il rapporto al femminile tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. E mentre a Biccy.it continua a sfuggire “il vero significato di ‘amicizia speciale'”, Igossip insinua un “amore lesbo a favor di business” chiedendosi se sia tutta “una questione di business e pubblicità”.

