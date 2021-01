''Il Grande Fratello VIP non finisce l'8 febbraio'': l'annuncio ufficiale

Dopo settimane di voci, “spoiler” e incertezze, a che il Grande Fratello VIP non finirà l’8 febbraio ci ha pensato Alfonso Signorini. Il conduttore ha annunciato ai concorrenti che li aspettano altre “tre settimane piene” senza però rivelare la data della finale. E la Casa è sprofondata nel gelo.

La donna all’esterno: “Il Grande Fratello VIP finisce il 26 febbraio”

Dopo i dubbi di Tommaso Zorzi culminati in una crisi depressiva, altri elementi avevano fatto intuire ai concorrenti che il reality non si sarebbe concluso l’8 febbraio. Mentre Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta si trovavano in giardino, una donna posizionata all’esterno aveva urlato “il Grande Fratello VIP finisce il 26 febbraio“. I tre avevano condiviso l’indiscrezione con gli inquilini facendo scattare l’incredulità. Andrea Zelletta aveva commentato “Non è che diceva ‘gennaio’ invece che ‘febbraio’?” mentre Adua Del Vesco, presa dai dubbi, ha rivelato che non sarebbe riuscita a dormire.

Alfonso Signorini comunica con la Casa

Ma è durante la puntata di ieri che i vipponi hanno avuto l’ufficialità che non sarebbero usciti l’8 febbraio. Ancor prima dell’annuncio di Signorini a seminare il panico ci ha pensato Dayane Mello, che durante la pubblicità ha ricordato lo “spoiler” della signora. Dopo essere tornati in collegamento, il conduttore si è rivolto ai concorrenti. “Mi sento di leggervi un comunicato – ha detto – che il Grande Fratello VIP vi vuole fare pervenire questa sera perché è giusto, perché vi vedo oltre che provati, che è giusto dopo tre mesi e passa di programma…”. Tommaso Zorzi lo ha interrotto facendo il segno del quattro con la mano. “Quanti giorni sono esattamente, Tommy?” ha chiesto il conduttore e lui ha risposto “126”.

“Quindi stiamo parlando di più di quattro mesi di programma – ha proseguito Signorini – siete provati, avete sentito anche delle notizie dall’esterno su date ipotetiche di finali, di prolungamenti, quindi so che sotto sotto vi state domandando dov’è la verità, perché non vi viene comunicata. Insomma: è anche giusto e doveroso darvi delle notizie di prima mano che vengano direttamente da noi e che riguardano la vostra sorte. Allora vi devo dire che la fine del programma si avvicina, quindi non solo siamo ad un punto si svolta, ma abbiamo superato ampiamente la svolta”.

“Il Grande Fratello VIP non finisce l’8 febbraio”

Gli sguardi dei concorrenti si sono fatti ancora più interrogativi e il conduttore ha continuato: “Non vogliamo trasformarvi in cavie da laboratorio: siete persone e questo è importante ribadirlo”. Ecco quindi i primi indizi: “se già stasera abbiamo fatto il televoto per la prima finalista, significa che la finale è ormai alle porte. Vi dirò di più: dalla prossima settimana torneremo di nuovo anche all’appuntamento del venerdì e sarà così fino alla fine del programma”.

Signorini è passato così a indorare la pillola: “naturalmente non smetterò mai di ringraziarvi, perché se il programma si è così prolungato è merito vostro, per questo le luci della Casa resteranno accese ancora per un po'”. E mentre i vipponi apparivano sconcertati, il conduttore ha finalmente dato la notizia: “questo significa che la finale del programma non sarà all’8 di febbraio come previsto ma sarà, diciamo, non molto tempo dopo. Per adesso io vi dico, e vi dò la mia parola che la finale del programma non sarà né ad aprile né a marzo, sarà entro la fine di febbraio. E non sarà il 28, non sarà il 27, vi daremo al più presto la data della finale. Comunque vi aspettano ancora tre settimane piene di programma. Questa è la realtà dei fatti”.

Tra i vipponi è calato il gelo ma il più deluso sembrava Tommaso Zorzi che si è coperto il viso con le mani. E non sono bastate le parole del conduttore che ricordava quanto la gente li ami: l’influencer ha iniziato a piangere.

Marie Jolie