Quando finisce il Grande Fratello VIP? Parte l’hashtag #noalprolungamentogf

Quella di quest’anno sarà un’edizione-record: dando per “buona” finale al 26 febbraio il Grande Fratello VIP raggiungerà i 169 giorni di durata. Non era mai successo che i concorrenti si trattenessero in Casa per così a lungo, nemmeno nella “versione standard” che nel 2012 arrivò a 161 giorni. Se poi si analizza GF VIP il confronto è imbarazzante: 50 giorni nella prima stagione, 85 nella seconda, 78 nella terza e 92 nella quarta.

Gli inquilini sembrano non poterne più e su Twitter è partito l’hashtag #noalprolungamentogf. Quando finisce il Grande Fratello VIP? Di certo non quando credono i vipponi.

Quando finisce il Grande Fratello VIP? I dubbi di Tommaso Zorzi

sponsor

Inizialmente fissata il 2 dicembre, la finale del reality era stata posticipata all’8 febbraio.

E non tutti avevano reagito bene: Tommaso Zorzi sembrava uno dei più irritati sebbene a mente fredda abbia deciso di restare. Ma i vertici di Mediaset hanno nuovamente cambiato i piani “allungando” la trasmissione prima al 15, poi addirittura al 26 febbraio. Il tutto all’oscuro dei concorrenti.

Un mezzo “spoiler” era arrivato da Filippo Nardi, che nella sua breve permanenza nella Casa aveva risposto con un “boh” alle domande dei coinquilini. “No, guarda che str***o, perché fai quella faccia? – aveva sbottato Zorzi – Finisce l’8 febbraio? Filippo, non puoi fare questi giochi a noi. Siamo qua da tre mesi”. Dell’argomento non si era più parlato, almeno fino a ieri, quando l’influencer ha confessato a Samantha De Grenet di contare i giorni che lo separano dalla finale premettendo che non avrebbe tollerato nuovi “allungamenti”. La soubrette, però, si è lasciata scappare uno sguardo che ha fatto entrare Tommaso nel panico. “Samantha, se sai qualcosa dimmelo – l’ha implorata – Io non resisto, te lo dico. Se fai questi sguardi significa che c’è qualcosa sotto e non puoi dirlo”.

Il morale a pezzi

commercial



Tommaso Zorzi è andato nel Confessionale per rivolgere la domanda agli autori. “Non lo sanno” ha esclamato uscendo – io ho questa ansia e loro non possono non darmi risposta! Non si può tenere una persona chiusa in un posto senza dirgli quando finisce!”. Subito dopo, l’isolamento e il rifiuto di unirsi alla serata con i compagni.

A risentire del prolungamento ad oltranza sono soprattutto i “veterani”, quelli entrati nella Casa il 14 settembre. Dopo il crollo nervoso di Maria Teresa Ruta alcuni tweet riportano quello di Pierpaolo Pretelli che sarebbe stato “bloccato nel Confessionale” con la regia che gli mostrava “video vecchi”.

L’hashtag #noalprolungamentogf

Così è nato l’hashtag #noalprolungamentogf che nelle ultime ore ha raccolto l’adesione di centinaia di utenti. Sullabaseditantebasi scrive “Non sono topi da laboratorio, sono prima persone, poi concorrenti”, Vittorio aggiunge “Vi ricordo che esiste una raccolta firme. Non vogliamo che arrivi alla produzione, ma che venga almeno presa in considerazione dai media che ci addossano responsabilità del prolungamento con alto successo di numeri”.

E continuano ad aggiungersi dettagli inquietanti, come quello twittato da Ale (“nonostante la richiesta di Dayane di non ricevere video da parte della madre e le 2 diffide fatte dalla manager se ne sbattono”) e quello di Ximene (“Stefania ha ammesso che la regia voleva metterla contro Tommaso. Giulia è stata istigata dalla regia contro Tommaso per delle battute, ieri è entrata in confessionale felice, è uscita e ha avuto una crisi di pianto“).

I concorrenti ancora non sanno quando finisce il Grande Fratello VIP, ma se a insorgere sono gli stessi fan è davvero il caso di continuare?

Marie Jolie