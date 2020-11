Pierpaolo Pretelli: l’ex fidanzata Ariadna Romero, il figlio e la storia con Ginevra Lambruschi

In quest’edizione del Grande Fratello VIP l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli ha fatto parlare di sé per la sua “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci. Ma qual è la sua vita privata? Ha una fidanzata fuori dalla Casa?

A quanto pare no: il 30enne originario di Maratea (provincia di Potenza) vive a Roma insieme al fratello Giulio. Ma nel suo passato si sono almeno quattro donne e un figlio, Leonardo, nato dalla relazione con la modella Ariadna Romero.





Pierpaolo Pretelli e Daniela

La prima storia di cui si ha traccia risale al 2014, quando Pierpaolo rivelò a DiPiù: “La mia fidanzata si chiama Daniela, ha un anno più di me, è laureata in psicologia ma lavora come cassiera. Il fatto che fossi un Velino è stato un ostacolo, non un vantaggio. Mi diceva ‘sei un Velino, chissà quante donne avrai…’ ma io ho insistito e le ho fatto capire che può fidarsi.

Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli

Dal 2015 al 2018 Pierpaolo Pretelli ha avuto una relazione con Ariadna Romero, modella cubana ex schedina di Quelli che il calcio e conduttrice di Jukebox su Milan Channel. Nel 2009 incontrò una troupe italiana giunta a Cuba per un servizio fotografico: un talent scout notò la sua avvenenza e le propose di trasferirsi in Italia. Una volta sbarcata conobbe il giocatore di basket Lorenzo Gergati che se ne innamorò prima del suo debutto al cinema in Finalmente la felicità di Pieraccioni.

Il 20 dicembre 2012 i due si si unirono con rito civile. “Le ho chiesto di sposarmi nel più classico dei modi – raccontò Lorenzo a La Provincia di Varese – Mi sono inginocchiato, ho aperto lo scrigno dell’anello e le ho fatto la proposta. Ora viviamo a Torino, ma a entrambi è piaciuta l’idea di sposarci nella mia città. Ad Ariadna Varese piace molto e anche la sala matrimoni di Palazzo Estense, con i Giardini alle spalle, ci è sembrata romantica”.





Il 7 luglio la coppia si risposò a Cuba con rito cattolico ma il matrimonio durò solo due anni.

Ariadna Romero dichiarò nell’ottobre del 2015 di essere la fidanzata di Pierpaolo Pretelli attraverso alcuni scatti social che li ritraevano insieme a Taormina.

A quanto pare, i due si conobbero in primavera durante uno shooting pubblicitario a Las Palmas. “Avevano postato foto divertenti, ma sembrava solo un’amicizia – scriveva Gossipglam – Ariadna era felice con il marito e pensava di allargare la famiglia. Poi è arrivato Pierpaolo e ora sono una coppia ufficiale”.

Il figlio Leonardo

Nel luglio 2017 la relazione fu consolidata dall’arrivo del loro figlio Leonardo. Ecco come l’ex Velino annunciò su Instagram il lieto evento: “Ecco Leonardo! Stavamo piangendo insieme, tu perché arrivavi al mondo, io perché sei diventato il mio di Mondo. Un’emozione che non si può spiegare, nulla è paragonabile ad avere in braccio tuo figlio. Io e la tua splendida mamma ti abbiamo donato la vita… è tua, fanne ciò che vuoi, ma ricordati che noi ci saremo sempre. Ti amo… Papà”.

La rottura con Ariadna Romero

Tuttavia fu proprio il figlio a creare una frattura nella coppia. Ad aprile 2018 Pierpaolo Pretelli confidò a Pomeriggio Cinque: “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro, si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba. Lei mi ha chiesto di accompagnarla, però io non posso muovermi per via del lavoro”.

L’ex Velino ha poi spiegato: “Quando Ariadna ha comprato il biglietto mi ha spezzato il cuore in due, io sono molto innamorato di lei e di mio figlio. Anche lei mi ama ma forse il suo orgoglio è più forte di quel sentimento. Non so quanto ci faccia bene separarci per così tanto tempo, ma mi dispiace dover lasciar andare via mio figlio”.

Il flirt con Jay Gigli

Nel 2018 partecipò a Temptation Island come tentatore e a Uomini e Donne come corteggiatore di Teresa Langella. Nel maggio successivo 2019 Pierpaolo Pretelli fu paparazzato da Nuovo in compagnia di Jay Gigli, dj e figlia minore del cantante Carlo Gigli. Nonostante l’ex Velino parlò di lei come “la sua fidanzata” i due si divisero già in autunno.

Pierpaolo Pretelli e la storia con Ginevra Lambruschi

Nel novembre 2019 Pierpaolo Pretelli rivelò a Pomeriggio Cinque di avere una nuova fidanzata: si trattava della 21enne influencer Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano e di Simona Ventura) e del cantante Stash dei The Kolors. “È una mezza storia – disse l’ex Velino – è all’inizio. L’ho conosciuta da poco. Si chiama Ginevra Lambruschi. È una frequentazione, io non la chiamo storia” aggiungendo “oggi lei sapeva che venivo qua e mi ha detto ‘Se ti chiedono se sei single che rispondi’. Io ho detto ‘che sono single’ e lei ha detto che invece non dovevo rispondere di sì”.

Ma due settimane dopo i due si lasciarono in diretta, sempre da Barbara D’Urso. “La situazione è tragica – rivelò Ginevra – Per quanto mi riguarda si. Tre giorni fa ero a casa sua, abbiamo dormito insieme e il giorno dopo è sparito. Questa è la verità, dilla anche tu. Questa è la verità. Tra di noi c’era una frequentazione, come ha detto lui, mezza storia…” attaccando Pretelli per aver fatto il suo nome in tv.

Ma Pierpaolo si attaccò sulla sua sincerità proveniente dalle parole della ragazza concludendo: “Non sono sparito, lei lo sa che io lavoro tutto il giorno. Io lavoro tutto il giorno, undici ore, non sto col cellulare in mano tutto il giorno, il tuo lavoro, vabbè… Guarda è inutile portare avanti la cosa”.

A dicembre 2019 Ginevra Lambruschi dichiarò: “Forse voleva un po’ di popolarità? Chissà”.

Il flirt con la trans Manila Gorio?

Nell’ottobre 2020 Manila Gorio parlò di una relazione con l’ex Velino. Ma la transessuale fu smentita dal fratello Giulio che replicò: “Io abito con lui e non mi ha mai parlato di te: tu cerchi solo visibilità”.

Nessuna fidanzata al momento per Pierpaolo Pretelli, che come ha confermato il fotografo Maurizio Sorge: “negli ultimi due mesi si è concentrato sul lavoro sul figlio: non stava con nessuno”.

Marie Jolie