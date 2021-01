Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a letto insieme: notte di fuoco al Grande Fratello VIP

Al Grande Fratello VIP è ufficialmente nata una coppia: dopo le effusioni della settimana scorsa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno passato la notte a letto insieme. Curioso che qualche ora prima l’italo-iraniana si fosse promessa che non ci avrebbe mai dormito. Sotto le lenzuola si sono consumati baci e carezze così “hot” da costringere la regia a “staccare”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

L’ex Velino ha ormai archiviato la relazione mai nata con Elisabetta Gregoraci. La scorsa settimana aveva confessato di sentirsi come su un campo minato: da qui il consiglio di Stefania Orlando di rimuovere ogni riferimento alla ex moglie di Briatore, compreso il suo quadro ancora appeso in camera.

Così, complice il gioco della sirena, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è scattato il primo bacio. Da lì i coinquilini hanno assistito a un escalation di passione culminata con le loro effusioni in piscina a suon di baci, carezze e sguardi languidi.

Sulla liaison il pubblico è diviso. Se alcuni applaudono la scelta di Pierpaolo di essere uscito dalla rete psicologica di Elisabetta, altri lo accusano di essere eccessivamente volubile. E c’è chi punta il dito anche contro Giulia, che cavalcherebbe la storia per non essere eliminata.

La mamma di Pretelli: “hai perso consensi”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP la madre di Pierpaolo Pretelli ha espresso il suo giudizio sul figlio. “Volevo ricordarti che è un gioco – gli ha detto in collegamento – non sprecare questa preziosa opportunità che hai sempre sognato. Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima”.

L’ex Velino ha sbottato: “Potete anche chiudere il collegamento! Ciao mamma. Poi sta leggendo: sembra il discorso del Presidente della Repubblica”. E su Instagram è intervenuto il fratello. “Voleva essere uno sprono da madre – ha scritto Giulio Pretelli – È ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è, ieri purtroppo non si aveva abbastanza tempo per spiegarglielo. I consensi che ha perso Pier sono consensi di gente che ha amato il sogno e non la persona. Si è fatta sopraffare dalle critiche lette su suo figlio e ci teneva a non fargli ripetere altri sbagli per cui poi potrebbe rimanere male. È pur sempre la madre”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a letto insieme

Ma Pierpaolo Pretelli non si è fatto condizionare e ha passato la notte con Giulia Salemi. La scena si è consumata in un letto del Cucurio dove la “squadra rossa” dovrà trascorrere alcuni giorni dopo la sconfitta nella sfida di Capodanno.

Il Corriere dello Sport ha scritto: “Baci travolgenti e mani che fremevano”, per Biccy.it: “le braccia hanno iniziato a vagare qua e là”. E la regia ha staccato l’inquadratura.

E su Twitter Domenico ha aggiunto “Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?” mentre Barbarella si è soffermata sulle movenze di Giulia.

Come proseguirà la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Ma soprattutto: come reagiranno i fan del Grande Fratello VIP?

Marie Jolie