Baci gay al Grande Fratello VIP tra risate e polemiche

Al Grande Fratello VIP impazzano i baci gay e le effusioni, vere o presunte, tra concorrenti dello stesso sesso. A inaugurare il trend erano stati Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, poi ci hanno pensato Adua Del Vesco e Dayane Mello con la loro “relazione” tutta al femminile. Ma a far parlare il pubblico è stato soprattutto il “gioco della sirena” che ha portato Tommaso Zorzi a baciare sia Pierpaolo Pretelli che Andrea Zenga, innescando tweet di approvazione ma anche qualche polemica. Cos’è successo?

Il gioco della sirena al Grande Fratello VIP

Non è la prima volta che il Grande Fratello VIP lancia quest’iniziativa. Era già successo il 15 ottobre, quando Pierpaolo Pretelli lesse ad alta voce il regolamento. “il Grande Fratello ha deciso di lanciarvi una sfida per farvi stare… vicini vicini! Quando suonerà la sirena, le persone chiamate dal GF avranno pochissimi secondi di tempo per raggiungere il posto indicato. Dovranno rimanere in posizione fino a un nuovo suono di sirena. Preparatevi”. In quel caso, però, i vipponi si erano limiti ad assembrarsi.

Il bacio gay tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli

Nella versione più recente le regole erano diverse: al suono della sirena le coppie sorteggiate si sarebbero scambiate un bacio lungo almeno dieci secondi. Tommaso Zorzi, che era abbinato a Pieraolo Pretelli, ha così anticipato: “Io ve lo dico: quando torna a me mi tolgo il microfono e mi butto in vasca! Io e Pierpaolo alziamo sempre l’asticella dello show, mi butto nella vasca e ci baciamo, vedrete”. Detto, fatto: i due si sono scambiati un bacio (a stampo) tra il divertimento e le risate dei coinquilini. “È stato bellissimo” ha commentato Stefania Orlando.

Tommaso Zorzi e Andrea Zenga

Le coppie si sono poi rimescolate e Pierpaolo Pretelli ha avuto l’occasione di “rifarsi” con Giulia Salemi mettendo fine alla relazione mai iniziata con Elisabetta Gregoraci. Da segnalare anche i baci “arcobaleno” tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando e tra Mario Ermito e Giacomo Urtis. Ma il bocca-a-bocca più chiacchierato è stato quello che ha portato Andrea Zenga a prendere in braccio Tommaso Zorzi e baciarlo (a stampo) per qualche secondo mentre gli altri applaudivano gridando “bravi”.

La scena è stata rilanciata su Twitter da Alessia Marcuzzi che ha scritto “Wow che bacio super…mi è partita la Zorzenga ship”.

Grande Fratello VIP, baci gay e polemiche

Ma non tutti hanno accolto il gioco allo stesso modo. Stefano Bettarini, che già si era espresso contro il Grande Fratello VIP, ha pubblicato su Instagram un messaggio bellicoso accompagnato dal brano dei Queen “I want to break free”. “E per inciso – ha scritto l’ex calciatore – credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia ‘politicamente corretto’. Ciò che stabilisce ‘chi’ e ‘come’ le famiglie ed i bambini saltino fuori quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad ‘ucc***i’ e ‘sc****e’… o peggio, frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non è affatto“.

Le reazioni

Mentre Salvo Veneziano ha condiviso il messaggio di Bettarini, il sito Biccy.it si è scagliato contro l’ex-marito di Simona Ventura spiegandogli come i baci gay “possono normalizzare qualcosa che di base dovrebbe essere naturale” aggiungendo “se però a te irritano allora ho una brutta notizia, perché in tal caso omofobo lo sei“. Alla fine dell’articolo, ecco un’immagine che proverebbe la sua incoerenza ritraendolo al Grande Fratello VIP 1 mentre baciava in bocca Bosco Lobos.

Marie Jolie