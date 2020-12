Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: il bacio che allontana Elisabetta Gregoraci

Al Grande Fratello VIP c’è nuova coppia: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono baciati. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha accantonato la “relazione” mai sbocciata con Elisabetta Gregoraci e un possibile ritorno di fiamma con la sua ex Ariadna Romero lasciandosi andare in un liberatorio bocca-a-bocca con la influencer. Per capire cos’è successo bisogna fare un passo indietro.

Giulia Salemi sul rapporto tra Pretelli e la Gregoraci

Sebbene non si fossero mai spinti oltre l’amicizia, Pierpaolo Pretelli ha sempre dimostrato una grande attrazione per Elisabetta Gregoraci, forse corrisposta, forse no. Ed è stata proprio quest’ambiguità a far indignare la neo-entrata Giulia Salemi. “Se una persona ti vuole ti prende – ha detto all’ex Velino – capisco una settimana, un mese, ma non di più. Capisci cosa tu voglio dire?”. Per disilludere Pretelli l’italo-iraniana ha rievocato il GF VIP di qualche anno fa, quando lei stessa impostò il reality sulla figura di Francesco Monte. “Fino a che c’era lei eri come me, quando feci il GF tutto intorno ad una persona. Hai una luce negli occhi diversa ora”.

A confondere ulteriormente Pretelli è stato un aereo, inviato da Elisabetta Gregoraci, il cui striscione recitava “Pierpa vola solo”. Confidandosi con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l’ex Velino ha dichiarato di sentirsi come nel film Mine. “C’è questo soldato che sta nel deserto – ha spiegato – e si trova in un punto in cui è pieno di mine a terra e lui non come muoversi per raggiungere la macchina. In questo momento mi sento un po’ come lui: ho paura di prendere una mina”. Tommaso Zorzi gli ha chiesto se volesse baciare Giulia Salemi, ma Pierpaolo è stato vago: “beh, sicuramente mi piace…”. Così Stefania Orlando gli ha consigliato di tagliare con il passato facendogli rimuovere il quadro con Elisabetta Gregoraci che teneva in camera.

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Così, complice il gioco della sirena, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono scambiati un bacio a stampo sotto il vischio. E quando tutto sembrava finito, eccone un secondo, stavolta con la lingua, accolto da cori di incitamento e approvazione. Definitivamente archiviata, quindi, la parentesi dell’ex Velino con la Gregoraci il cui hashtag #gregorelli è stato sostituito dal nuovo #prelemi.

Le reazioni dei fan

Su Twitter i fan sembrano spaccati a metà. Michela commenta “mi fanno venire la pelle d’oca (con l’emoji di un cuore)”, Simonetta aggiunge “e vaiii era ora” e Elvy conclude “sì, finalmente, mi piacciono insieme”. Non è della stessa idea Teresa che scrive “Pierpaolo mi piaceva, ora sta facendo solo scena per arrivare in finale”, le fa eco Antonella che rilancia “Pierpaolo banderuola, Giulia che schifo, tanto resterai sempre la seconda scelta”.

Lucia si spinge oltre twittando “Ecco qui dopo Francesco Monte… poverino, adesso è toccato al pagliaccio di Pierpaolo… che pagliacciata… caro Pierpaolo… solo con una Salemi potevi fare il salame… Elisabetta ha fatto bene a mettere i paletti… non sei affidabile”.

Come finirà tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Che risvolti ci riserverà questa nuova storia?

Marie Jolie