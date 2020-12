''Adua Del Vesco e Dayane Mello? Tutto finto''. Parola di Salvo Veneziano

Uno dei temi-clou del Grande Fratello VIP è la storia al femminile tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. La brasiliana avrebbe “bisogno di contatto fisico tra donne” mentre la siciliana, “innamorata di Dayane”, non immagina come giustificarlo al fidanzato Giuliano Condorelli. Ma c’è una voce fuori dal coro, quella dell’ex concorrente Salvo Veneziano, che intervenuto a Non succederà più su Radio Radio ha definito “finto” il sentimento tra Adua Del Vesco e Dayane Mello.

Salvo Veneziano su Filippo Nardi e Francesco Oppini

Salvo Veneziano ha esordito lamentando la disparità di trattamento tra lui e Filippo Nardi. “Hanno sbagliato ad aspettare – ha dichiarato – Era una settimana che aveva questa tarantella in bocca. Dovevano prenderlo di notte come hanno fatto con me, e sembrava che avessi ammazzato qualcuno“. Il pizzaiolo è poi passato a Francesco Oppini: “ha detto parole pesantissime su quello che sappiamo già, che è scritto su tutti i giornali. Ma è stato giustificato dal pensiero di Alfonso Signorini che gli ha detto, e lì mi sono sentito molto offeso. ‘no vabbè ma ti conosciamo, sappiamo che sei un bravo ragazzo e che con la tua donna ti comporti bene’. Perché io come mi comporto con la mia donna?”.

“Adua Del Vesco e Dayane Mello? Tutto finto”

La conduttrice è passata all’amore saffico tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Salvo Veneziano non c’è andato per il sottile: “Ragazzi, ragazzi – ha sbottato – ci stanno prendendo per i fondelli da quando è iniziato il Grande Fratello VIP. Stanno prendendo per i fondelli tutta Italia. Cioè tra storie finte, tra storie costruite… si stanno inventando qualsiasi cosa per far parlare di loro. Si vede da lontano che è una cosa organizzata tra di loro e finta perché si capiscono solo con lo sguardo. Da una cosa passano subito all’altra. Dalle storie di etero stanno parlando adesso di una storia tra due che non sono… Ma chi vogliono prendere in giro? Quindi è tutto finto!“.

Le opinioni del web

I commenti su Youtube sembrano dargli ragione. Nella scrive: “Quest’anno il GF e stato di una falsità da schifo, ne vedremo delle belle chi lo guarda, ipocrite bugiardi falsi”; le fa eco Nunzia che aggiunge “bravo Salvo, io la penso come te, stanno prendendo in giro tutti noi, il primo Signorini”. Della stessa idea anche Michele che commenta: “Vero, tutto falso, ma da una che ha finto su tante cose cosa ci si aspetta, che siano vere? Ma scherziamo? O credono che chi le guarda siano tutti stupidi. Anche chi vi guarda sta recitando, così che passa il tempo, altrimenti con questa quarantena cosa facciamo? Guardiamo ‘sti imbecilli che credono di prenderci x i fondelli?”.

Su Facebook El Hijo definisce Adua Del Vesco e Dayane Mello “due false, insopportabili, raccomandate” mentre Beatrice parla di “piccole comparse che fanno di tutto pur per avere un po’ di notorietà”. Ma non mancano le opinioni discordanti: Mirko accusa il pizzaiolo di “esagerare un po'” e Caterina di “guardare il GF con la lente di ingrandimento per criticare”.

