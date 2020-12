Grande Fratello VIP: quando entrano i nuovi concorrenti?

Dopo l’arrivo di Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini sono ancora sei i concorrenti attesi al Grande Fratello VIP. Tra i vipponi già svelati da Chi mancherebbero all’appello Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Ginevra Lamborghini oltre a Cecilia Capriotti, data per certa dal Biccy.it.

Quando entrano i nuovi concorrenti? Ma soprattutto: chi sono gli ultimi due non ancora annunciati?

I prossimi ingressi

Per BlogTivvu uno dei prossimi ingressi sarà proprio Cecilia Capriotti. A sganciare la “bomba” è stato il giornalista Gabriele Parpiglia al quale l’ex-naufraga avrebbe confessato di “fare il tampone prima di dirigersi a Roma”. Secondo la medesima fonte venerdì 18 dicembre dovrebbero entrare “gli altri concorrenti che sono in quarantena” ovvero i quattro già annunciati: Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Ginevra Lamborghini.

Alfonso Signorini, però, aveva parlato di “dieci concorrenti“, e al netto di Cristiano Malgioglio e dei tre entrati venerdì ne rimarrebbero ancora due.

Serena Grandi al Grande Fratello VIP?





Da qualche giorno si parla insistentemente di Serena Grandi. L’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del 2017 che la ritraeva durante il suo ingresso al reality accompagnata dalla scritta “Entro al Gfvip che emozione“. Sebbene qualcuno abbia parlato di “spoiler”, è più probabile che la Grandi abbia semplicemente rievocato il passato, nonostante le voci sul suo conto non si siano ancora del tutto sopite.

Il rifiuto di Alex Di Giorgio

Sembra invece definitivamente sfumato l’ingresso del “concorrente gay” annunciato da Signorini e “spoilerato” da Malgioglio. “Un grandissimo sportivo che non nasconde la propria omosessualità”, “Tommaso Zorzi lo segue su Instagram, lo riempie di like ma non viene filato neanche di striscio”. Tirando le somme si era arrivati ad Alex Di Giorgio che ha però declinato l’invito. “Ciao ragazzi – ha esordito il nuotatore su Instagram – forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione. Chissà”.

Il GF VIP potrebbe allora ripiegare su Claudio Sona, l’ex tronista gay amico di Zorzi di cui si parlava qualche settimana fa.

Gli altri nuovi concorrenti

Bisogna tener conto, però, della disparità di genere: come aveva già fatto notare Cristiano Malgioglio al Grande Fratello VIP c’è penuria di maschi.

Con l’arrivo di Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini la situazione si è ulteriormente sbilanciata portando il cast a 7 donne e 6 uomini (inclusi 2 gay e un bisessuale). Se venerdì dovesse uscire Pretelli si arriverebbe a 10 contro 7: è quindi presumibile che a integrare il reality possano pensarci due “maschietti”.

Tra i possibili ingressi c’erano il pilota Andrea Iannone, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, Michele Merlo di Amici e Manuel Galiano di Uomini e Donne. Ma mentre il primo sembrerebbe pronto per la prossima edizione, per tutti gli altri si è trattato solo di rumor. Chi avrà scelto il Grande Fratello VIP? Quando entrano i concorrenti non annunciati? Chi vivrà vedrà…

Marie Jolie