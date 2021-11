“I veneziani DOC non hanno mai fatto niente: mille sigle, associazioni, solo per blaterare…”. Lettere

In risposta alla lettera: “Limitare il turismo per una ristretta parte di residenti di Venezia? Follia”.

Il signor Francesco dimentica che Venezia è il capoluogo ( seppur bistrattato) e, il resto attorno è : centro storico, residenziale, ecc ecc.

Spero per i suoi turisti che egli non faccia la guida.

E anche vero che il turismo dovrebbe sostenere Venezia e i suoi abitanti , invece ha sempre mantenuto orde di parassiti scambiati per investitori e una classe politica ( senza distinzione), che al tempo della Serenissima sarebbe stata decapitata e fatta a pezzi in piazza.

Gli introiti del turismo, vanno solo nelle tasche di politici, dirigenti e teste di legno varie, basta guardare i servizi appaltati a società che con Venezia non hanno niente a che fare. L’ACTV? Sono anni che continua a servire la politica con i suoi manager che non sanno nemmeno dove sta l’elica dei loro battelli, guadagnando, su Piloti e marinai, autisti.

È anche vero che un sindaco campagnolo la strada l’ha segnata…. ma ripercorrendo i passi dei Sindaci considerati veneziani.

Tutto cambia per non cambiare mai, e i veneziani Doc che ora si adirano, non hanno mai fatto niente per invertire questo stato di cose…mille sigle, 200 associazioni, per blaterare e chiacchierare senza nessun costrutto e per portare voti ai soliti inutili politici..

lettera firmata

