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Janones, l’uomo dei social dietro la vittoria di Lula: 40 anni, origini modeste e un posto nel governo

Janones, 40enne nato in una famiglia povera e definito “re dei social”, è accreditato per la vittoria di Lula; biografia simile al leader e entrerà al governo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Janones, indicato come il “re dei social”, viene riconosciuto come figura chiave dietro la vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva. Nato in una famiglia povera, ha 40 anni e avrà un ruolo nel prossimo governo.

La sua presenza online è stata determinante nell’affrontare e battere la destra in rete durante la campagna elettorale. I media sottolineano la somiglianza della sua biografia con quella del presidente eletto, elemento che ha contribuito alla sua popolarità.

Intervistato, Janones ha sintetizzato le sue ambizioni con una frase breve: “Tra quattro anni il presidente sarà lui”. La dichiarazione è stata ripresa come indicazione della fiducia nel progetto politico emerso dalla vittoria.

L’articolo originale è firmato da Laura Lucchini e pubblicato su Repubblica il 27 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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