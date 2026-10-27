Janones, l’uomo dei social dietro la vittoria di Lula: 40 anni, origini modeste e un posto nel governo

Janones, indicato come il “re dei social”, viene riconosciuto come figura chiave dietro la vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva. Nato in una famiglia povera, ha 40 anni e avrà un ruolo nel prossimo governo.

La sua presenza online è stata determinante nell’affrontare e battere la destra in rete durante la campagna elettorale. I media sottolineano la somiglianza della sua biografia con quella del presidente eletto, elemento che ha contribuito alla sua popolarità.

Intervistato, Janones ha sintetizzato le sue ambizioni con una frase breve: “Tra quattro anni il presidente sarà lui”. La dichiarazione è stata ripresa come indicazione della fiducia nel progetto politico emerso dalla vittoria.

L’articolo originale è firmato da Laura Lucchini e pubblicato su Repubblica il 27 ottobre 2026.