“Gran Parte dello spopolamento è causato dall’avidità dei veneziani”. Lettere

Una gran parte della colpa dello spopolamento di Venezia è proprio dell’ avidità di tanti veneziani che ha portato e continua a portare al suicidio la mia città .

Storicamente l’ esodo si è attuato in più fasi.

La prima con” l’ acqua granda” del 1966 con la scomparsa delle abitazioni al “piano terra” e la fuga a Mestre attirati come specchio per le allodole dalle case moderne dotate di maggiori confort rispetto alle veneziane;

la seconda ,vissuta in prima persona dal sottoscritto, con l’introduzione dell’equo canone che ha fatto scomparire praticamente del tutto il mercato delle locazioni.

In quel periodo inoltre con il parallelo aumento dei prezzi delle abitazioni c’è stata da parte di tanti veneziani una vera e propria gara a vendere al rialzo la propria casa per poi trasferirsi in terraferma.

La terza con la ripresa a fine anni 70 del Carnevale fino allora praticamente assente nato all’origine da noi veneziani residenti e poi prostituito al turismo;

Infine la quarta con la nascita delle locazioni turistiche vera e propria lebbra di questa città.

Il sottoscritto è ritornato ad abitare a Venezia dopo 30 anni di “esilio “a Mestre, per la morte purtroppo dei genitori che per di più mi hanno lasciato i soldi per ristrutturare la casa ereditata come figlio unico e me la tengo stretta.

In tutti questi anni le giunte succedutesi non hanno fatto nulla se non peggiorare la situazione.

Purtroppo invece di una luce in fondo al tunnel vedo sempre di più il fondo sempre più vicino di un orrido pozzo.

