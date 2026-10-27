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Festa per Lula dopo il ballottaggio, Bolsonaro contesta il risultato: “Il voto è da annullare”

Lula celebra il quarto mandato dopo il ballottaggio del 25 ottobre; Bolsonaro contesta il voto e chiede l’annullamento, tensioni politiche e mercati in calo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dal nostro inviato Paolo Brera

Il Brasile celebra la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva, ma la festa è accompagnata da forti tensioni politiche. Lula ha festeggiato con il suo vice, Geraldo Alckmin, dopo aver vinto un quarto mandato nel ballottaggio del 25 ottobre 2026.

Molti sostenitori sono scesi in piazza per celebrare il risultato, mentre l’ex presidente Jair Bolsonaro ha rifiutato di riconoscerlo, affermando che “il voto è da annullare”. In un altro passaggio delle sue reazioni pubbliche ha detto di non rinunciare al suo Brasile.

La situazione si è ulteriormente surriscaldata dopo il voto: sono stati ritirati i passaporti al rivale del presidente, circostanza segnalata come elemento di tensione nel dopo-ballottaggio.

La portata della contesa ha avuto anche ripercussioni internazionali e sui mercati. L’ex presidente statunitense Donald Trump ha definito il risultato “terribile” e ha accusato che le elezioni sarebbero state “truccate”. Nel frattempo Borsa e real registrano forti perdite.

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I fatti segnalano una divaricazione netta tra la piazza in festa per il nuovo mandato e le contestazioni pubbliche e istituzionali che seguono il risultato elettorale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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